MUŽ JE ZAMOLIO DA USTANE IZ BOLNIČKOG KREVETA ČIM SE PORODILA: Žena razbesnela sve na mrežama kada je otkrila RAZLOG!

Roditi dete definitivno je jedna od najizazovnijih stvari u životu, a mnoge žene složiće se da je celo iskustvo iscrpljujuće emotivno i fizički.

Naravno, rođenje deteta stres je i za očeve, ali neki muškarci nemaju razumevanja za ženu i sve što je prošla već sebe stavljaju na prvo mesto kada dete dođe na svet.

foto: Shutterstock

Jedan primer iznela je i tiktokerka Lizi koja je ispričala da ju je njen sada već bivši suprug, nakon što je rodila sina koji je bio okrenut na suprotnu stranu i koji je zapeo te iščašio njenu karlicu, zamolio da ustane iz bolničkog kreveta i zajedno s bebom sedne na sto dok on malo odspava.

"Nakon cele traume koju sam proživela, moj suprug me zamolio da se malo maknem iz kreveta kako bi se sada on odmorio. Žalio se i kako mu bolnica nije osigurala ležaj iako je celu noć proveo budan tokom porođaja. Smatrao je, u tom trenutku, da on zaslužuje krevet više od mene. Ustala sam...", rekla je devojka.

Otkrila je kako je medicinska sestra poludela kada ga je videla da spava u bolničkom krevetu, ali nije ispričala detalje.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/TheSun

Bonus video:

05:24 ŠTA UTIČE NA PREVREMENO ROĐENJE BEBA I KAKO SE RAZVIJAJU NAKON ROĐENJA: Doktorke objasnile o čemu najviše treba voditi računa