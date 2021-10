MOJA ĆERKA JE TREBALO DA NOSI CVEĆE NA SESTRINOM VENČANJU: Ipak joj zabranila, pa je devojčica 2 DANA plakala, a razlog je SUMANUT

Nedavno je jedna 28-godišnja mama na Redditu podelila kako ju je mlađa sestra povredila kad je rekla da njena ćerka ipak ne treba na svadbi da nosi cveće, jer to ne radi dobro!

Sestra je, kaže, uvek bila jako izbirljiva i perfekcionista, no ovaj put je preterala jer je zbog svojih "bubica" povredila četverogodišnjakinju koja se, kad je čula da na tetinoj svadbi ipak neće imati poseban zadatak, rasplakala.

"Kod moje sestre je uvek sve moralo da bude savršeno, toliko da je s njom teško biti dobar jer svi uvek nešto radimo "pogrešno", ispričala je mama. Zato je, kaže, bila nervozna čim ju je u februaru zamolila da joj zajedno sa ćerkom bude deveruša na svadbi.

"Znala sam da će biti prava brazdila - kaže, no ipak je pristala da bude deveruša, pa je i udovoljila svim njenim dosadašnjim zahtjevima, poput kupovine venčanice od 1550 funti.

Poslednjih je nekoliko meseci je zbog sestre, kako kaže, išla na časove plesa, kupovala haljine sebi, ćerki i drugim deverušama i trpela njene ispade.

"Čim sam dobila dete rekla sam joj da ćemo se posvađati ako prema njoj ikad bude bezobrazna", kaže, a ona ju je uveravala da nikad ne bi takva bila prema nećakinji koja joj je najdraža osoba na celom svetu.

Nedavno je ipak, kaže, na probama primetila da nešto nije u redu, pa ju je pitala u čemu je problem, na što joj je sestra odgovorila da se boji da će malena na njenoj svadbi nešto pogrešno reći ili uraditi, što bi moglo sve da upropasti...

"Moja četverogodišnjakinja nije sve uradila kako treba jer je celo vreme doslovno u strahu od nje i pazi hoće li dobro hodati, govoriti, plesati..", rekla je mama, a premda je napravila sve da je što više zaštiti, vest da ipak na tetinoj svadbi neće nositi cveće ju je jako povredila; pa je dve noći zaredom zaspala plačući.

Sestra je to samo prokomentarisala rečima "To je ionako moj dan" i dodala da malena može doći na venčanje, ali ne i na njemu imati tako "odgovornu ulogu".

"Ne znam kako ne shvata koliko je time rastužila devojčicu kojoj su tek četiri godine i koja je verovatno dala sve od sebe da joj ugodi i toliko se radovala njenoj svadbi", zaključila je mama, a korisnici Reddita su se mahom složili.

"Da, to je njezino venčanje. To ipak ne znači da može da gazi tuđa osećanja, pogotovo ne devojčice od četiri godine!", - napisala je jedna žena u brojnim komentarima, a i drugi su se složili da to ne bi trebalo da joj oprosti i da ni ona ni curica ne bi trebalo ni da odu na tetino venčanje, prenosi "The Sun".

