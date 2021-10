TETURAO SE IZ BAROVA, A BILO JE I GORIH STVARI! Isplivali ŠOK detalji o princu Hariju, a sve se PROMENILO kada se desilo OVO!

Biograf pokojne princeze Dajane, Endru Morton, iznenadio je javnost otkrivši da princ Hari „nije znao šta će sa sobom" sve dok nije upoznao Megan Markl.

Naime, Morton je Harija opisao kao izuzetno ljutog mladića, koji je imao ozbiljnih problema s besom.

"Mislim da je ona, kad su se upoznali, insistirala na tome da on potraži pomoć", rekao je on u razgovoru za "Royal" podkast, prenosi "Daily mail".

"Međutim, dve ili tri godine pre toga on je bio jedan mnogo ljut muškarac i „nije znao gde udara". Paparaco fotografi su ga posebno „izbacivali iz šina". Teturao se iz barova, ma, bilo je i gorih stvari. U potpunosti je izgubio kompas", nastavio je Morton.

"Baš nije znao gde će pre. U to vreme pokušavao je da pronađe svoje mesto pod suncem kako je znao i umeo. Teško mu je bio da se pomiri sa izvesnim stvarima koje mu je život doneo i odneo, bio je mlad. Nije to bio Hari kakvog danas znamo. To kako se on ponašao nadenulo mu je razne epitete", ispričao je biograf, na iznenađenje mnogih.

