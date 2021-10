U BRAKU PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL POSTOJE 3 OSOBE: Kraljevski ekspert tvrdi da svi putevi vode do jedne LIČNOSTI, svi ŠOKIRANI!

Princeza Dajana je "pomoćni točak" u braku princa Harija i Megan Markl, tvrdi kraljevski stručnjak, a njen "duh" nadvija se nad životom para i definiše njihov pogled na svet.

I za Harija i za Megan "svi putevi vode natrag do Dajane" i "svaki klik i kamera" podseća ih na "strašnu sudbinu", rekao je biograf, a prenosi The Mirror.

Endru Morton, autor knjige "Dajana: In Her Own Words", rekao je: "Danas za Harija, a sve više i za njegovu ženu, svi putevi vode natrag do Dajane."

Autor tvrdi da je njena tragična smrt oblikovala Harijev odnos sa ostatkom njegove porodice, kao i sa širom javnošću.

"Dok su Saseksi krenuli na svoje zajedničko putovanje kroz kraljevski život, nije prošao dan bez referenci, sećanja ili odluke koja se na neki način odnosila na Harijevu pokojnu majku. Dajana je bila "mirođija" u njihovom braku".

Morton, koji je takođe napisao biografiju vojvotkinje od Saseksa, tvrdi da su porodični prijatelji Megan rekli da "želi biti princeza Dajana 2.0" i da je, sa 16 godina, bila duboko potresena gledajući Dajaninu sahranu.

Prema jednoj prijateljici iz detinjstva, Suzi Ardakani, Megan bi gledala stare video snimke venčanja Dajane i princa Čarlsa, a dve devojke - inspirisane Dajaninim humanitarnim misijama - prikupljale su odeću i igračke za manje privilegovanu decu.

Suzina majka Sonja je čak poklonila Megan primerak Dajanine biografije i ona je navodno stajala na njenim policama za knjige nekoliko godina.

Kad je par najavio veridbu 27. novembra 2017. godine, Hari je odao počast svojoj majci. Meganin prsten uključivao je male dijamante iz Dajanine kolekcije nakita.

Hari i Megan su odstupili sa kraljevskih dužnosti u martu 2020. i preselili se u Kaliforniju sa svojim sinom Arčijem.

Ovog leta su dočekali ćerku Lilibet Dajanu i nazvali je u čast i kraljice.

