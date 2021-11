MOJ MUŽ JE PRE MENE SPAVAO SA 126 ŽENA, A JA SAM ZBOG TOGA PRESREĆNA: Kortni priznala kako je rešila da mu da ŠANSU i sad uživa!

Kortni (23) i Eliot Hargrivs (24) venčali su se prošle godine i imaju dvoje male dece.

Eliot je od svoje 18 godine često bio s devojkama, a priznao je da je spavao sa 126 žena. Kozmetičarka Kortni misli da je to dobra stvar. Električara je upoznala 2017. godine u jednom klubu.

- Ugurao se u red ispred mene i šarmirao me. Svi su znali za njegovu reputaciju, da je retko kući išao sam i da je spavao s gomilom žena. Nisam bila zainteresovana za nekog takvog i rekla sam mu da se makne. Sreli smo se opet tri meseca kasnije. Počeli smo da pričamo i nije ništa pokušavao. Ponudio mi je da me odveze kući, a pristala sam i da odem kod njega. Jasno sam mu dala do znanja da smo samo prijatelji. Ipak, ostali smo budni veći deo noći i pričali, a sve je završilo seksom. Bio je jako samouveren u krevetu. Sledeće jutro njegov telefon je divljao od poruka koje su mu slali prijatelji da ga pitaju kako je prošlo njegovo poslednje osvajanje. Želeli su da mi da ocenu od 1 do 10 - ispričala je.

- Otvorio mi se, cenila sam njegovu iskrenost i priznala mu da sam ja jako neiskusna u poređenju s njim. Rekla sam mu da sam zabrinuta da će izgubiti interes za mene kada shvati da nemam sve 'potrebne veštine', ali to ga uopšte nije brinulo. Momci su pre govorili stvari zbog kojih sam se osećala nesigurno zbog svog neiskustva, ali Eliot nije bio takav i odmah smo postali par. Nakon te prve noći, zapravo više nikad nisam otišla - prisetila se.

- S njim je u krevetu svaki put avantura. Zna kako zadovoljiti ženu, a to moji bivši nisu znali. Zbog njega se osećam divno i ne očekuje da za njega visim s lustera ili nekakve druge ludorije - rekla je Kortni.

foto: Printscreen/Instagram

Priznala je i da je ipak bila zabrinuta hoće li moći da veruje nekome ko je spavao s toliko žena, ali uspjela je.

Šest meseci nakon što su započeli vezu, Kortni je zatrudnela, a Elliot ju je zaprosio mesec dana pre nego se maleni Isak rodio. Pre deset meseci dobili su i ćerku Alaju, a ona se oseća kao prava srećnica.

- Mi i dalje imamo seks barem tri puta nedeljno, a Eliot me izvodi i tako da se ponekad još osećamo kao devojka i dečko - zaključila je.

- Dok nisam upoznao Kortni jedino što me zanimalo su bili izlasci i žene. No ona je bila nešto sasvim drugačije, zrela, osećajna i spremna da oprosti. Ona je savršena žena za mene i radije bih proveo ostatak života s njom i decom nego se vratio svojim starim navikama - dodao je za kraj Eliot.

