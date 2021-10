HRVATI VOLE DA GLEDAJU KAKO TO SRBI RADE U P**NIĆIMA! Režiser filmova za odrasle izneo tajne: Industrija dobija 3.000 $ u sekundi!

Pornografija je predstavljanje ljudskog tela ili seksualnih radnji u cilju izazivanja seksualnog uzbuđenja.

Slično je ali se i razlikuje od erotike, mada se dva termina često koriste kao sinonimi. O ovom fenomenu govorio je Slobodan Stanković, osnivač erotskog magazina i režiser filmova za odrasle.

"Snimao sam manifestacije, rok koncerte, modu i tako dalje, ali igrom slučaja napokon sam shvatio da se cela planeta vrti samo oko dve stvari, a to su seks i novac. Seks kao prirodna vrednost, novac kao izmišljena vrednost za koju se mogu kupiti sve druge prirodne vrednosti. Počevši od seksa, lepe kuće, dobrog automobila i tako dalje, i tako dalje. Treća stvar koja me je zaista iritirala i dodatno motivisala da lično zaronim u taj žanr, da ispitam šta je istina a šta neistina, je to što je pornografija postala sinonim za nešto ružno i prljavo. Evo ja kao novinar šta god želim da istražim, ja lično idem u tu temu da bih video šta je istina. E pa sada, pošto je taj sinonim da je pornografija nešto ružno i prljavo baš odbojan, i pogotovo čovek mog karaktera, morala i neke vizije života, ne bi želeo da se bavi time, znate, ne bih voleo da imam dodirne tačke s time, ja sam odlučio da vidim šta je istina, a šta je laž", kaže Slobodan Stanković.

Napominje da je pornografija sinonim za nešto ružno i prljavo ali napominje da se na snimanjima filmova za odrasle koje on režira može uvideti da su glumci izuzetno čisti. Otkriva i kako je došlo do čuvenih porno foto priča.

"Oni su rekli, to je jako lepo, ali ako možete, naš časopis bi prvenstveno dao prednost porno snimcima, da li možete i takve snimke da nam donesete. Ja sam rekao nema problema, pitaću erotske modele sa kojima sam radio da za veći honorar možda snimimo i taj žanr. Neke osobe su pristale, neke ne. Sa onima koje su pristale ja sam uradio te porno foto priče, i tada se to jako dobro plaćalo, to je izašlo u tom magazinu. Kasnije sam sarađivao sa svim jugoslovenskim magazinima", rekao je Stanković.

O tome šta privlači ljude pornografiji on kaže:

"Prva misao pokušavajući da dam precizan odgovor je bila misao kad sam ja kao mali, imajući trešnje na stolu koje je mama kupila, išao sa mojim društvom u tuđa dvorišta, preskako ogradu, rizikovao da će neko da me bije i krao tuđe trešnje. Pazite, nema logičnog objašnjenja. Tajna uspešnosti pornografije, ne ulazeći u to ko šta voli da gleda, je u ljudskoj znatiželji. Svako voli da virne u tuđe dvorište. u tuđi krevet. Moji filmovi su jako popularni u Hrvatskoj. Hrvati vole da vide kako to rade srpski modeli. Ja opet volim da vidim kako to rade hrvatski modeli, makedonski modeli, slovenački modeli. To je jednostavno prirodno."

Ističe da je baveći se ovim poslom toliko dugo nailazio na razne motive zašto se neko javio da pozira, da snima porno scenu.

"Po meni je sramota ubiti, krasti, lagati, a svaka punoletna osoba odlučuje šta će raditi sa svojim telom. Izvinite, neko stavi na vagu da li mu je isplativije da bude fizički radnik i da radi utovar istovar kamiona, što sam ja radio dok sam studirao, da bih imao novca da živim. I verujte mi nije ni malo lako. Ili će snimiti jednu porno scenu i dobiti taj honorar. Znači, neko odluči da radi utovar-istovar kamiona, da bude rudar, znate, odluči da bude bokser, pa izvinite, prodaje svoje telo", rekao je Stanković u emisiji "Margine".

Miloš Urošević, aktivista kaže da porno industrija sama jeste najveći donator politikama legalizacije prostitucije.

"Zašto? Zato što oni ubiraju dobit kako od prostituisanih žena tako i od pornografizovanih žena, zato što je pornografija na neki način, zapravo, prostitucija koja nikada ne prestaje da se dešava. To je silovanje koje nikada ne prestaje da se dešava. Prosečna uzrast sa kojom deca, pre svega, dečaci ulaze na porno sajtove jeste 11 godina, a prema nekim feminističkim istraživanjima iz analize 304 pornografska snimka, 88posto snimaka sadrži eksplicitne scene fizičkog nasilja, dok 48 posto njih sadrži scene verbalnog zlostavljanja", rekao je Urošević.

Prema njegovim rečima pornografija je svoj zlatni vek doživela 1966. do 1984. godine, pre svega, u SAD, a sa pojavom interneta pornografija se preselila na Internet, gde zapravo 36 posto prostora na internetu pripada pornografiji.

"Pornografija je industrija koja donosi dobit od 12 biliona dolara, 3 hiljade dolara po sekundi. Smatra se da nekih 80 miliona ljudi dnevno posećuje pornografske sajtove. Od tih 80 miliona 116 hiljada pregleda ide na dečiju pornografiju, koja je protivzakonita. I ako pogledamo kolika je posećenost jednog od najpoznatijih pornografskih sajtova Pornhub-a, on je posećeniji od Netflix", rekao je on.

Nikolina Pavićević ističe da je u Holandiji rađeno jedno dobro istraživanje, koje su kasnije ponovili i američki naučnici sa identičnim rezultatima.

"Radilo se o tome da je jedan dio predmeta u školi bio posvećen posledicama pornografije, kako pornografija utiče, koji su njeni efekti i slično. I rezultati tog istraživanja prikazuju da su djeca koja su bila izložena tom predavanju jako retko gledala ženu kao objekte", rekla je ona.

Govoreći o osvetničkoj pornografiji, ona kaže da je ta pojava jako česta.

"Baš sam nedavno objavljivala i jedan post koji se zove gde sam pričala o tom fenomenu, a koji pokazuje da čak kad i osoba ne učestvuje u takvim radnjama, nema takav snimak i sliku, može biti žrtva osvetničke pornogragije. A i svesni smo da je, čini mi se, pre par meseci kad je krenulo sve sa Telegram grupama, gdje je hiljade i hiljade muškaraca sa Balkana učestvuje i gde su članovi, i gde razmenjuju takve snimke i slike osvetničke pornografije. Tu se ne zaustavlja često se dele i adrese. Mesto gde se radi, mesto gde se ide u školu, mesto gde se okuplja ta žena, gdje izlazi, šta radi, s kim se druži. Dakle, sve to, sve neki lični podaci koju mogu nju još više da dovedu u opasnost. Da ne pričam da se može desiti da žena ima problema da pronađe posao nakon toga, iako to nikako nije njena krivica iako nema ništa da radi s tim. Ipak se dešava da se njoj otežava život iako nije ništa uradila da dođe u tu poziciju", rekla je ona.

O uticajima pornografije na mlade ljude i društvo generalno ona ističe da muškarci, ne samo da koriste vijagru, već to ide i do injekcija koje koriste jako često.

"Ima naravno medicinskih posledica kad se takve stvari koriste jako često. Tako da to je ono što ljudi uglavnom ne znaju, da oni prolaze kroz sve to. To oblikuje našu sliku o njima, našu sliku o onome što smatramo, smatramo žena treba da izgleda, kako savršena žena treba da izgleda. Na primer, koliko se danas često rade brazilske, koliko danas žene često žele da imaju nula, da nemaju uopšte dlaka po sebi, dok pre možda 30 do 40, 50 godina nije bio takav slučaj. Isto za muškarce, šta se očekuje od muškarca, i kako se očekuje da on izgleda, isto se drastično promenilo u poslednjih par decenija. To su sve stvari gde je pornografija imala mnogo uticaja", rekla je ona.

