ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE MAGIJOM HTELA DA OSVOJI DEČKA: Pravila je napitke, ponavljala JEDNU REČENICU, a na kraju se DESILO OVO!

Svi se sećamo serije o tri sestre veštice iz serije "Čari" koje su imale svoju "knjigu senki" odakle su čitale različite čini i bacale mađije.

Jedna devojka je bukvalno shvatile njihovo koegzistiranje sa magijom, te je jedna u svojoj ispovesti za "YourTango" ispričala kako je svojevremeno činima pokušavala da osvoji svoju srednjoškolsku simpatiju.

"Kristalna moći, pruži ruku Bariju i pogolicaj ga po uhu. Daj mu ovu poruku. Pozovi me. Pozovi me. Pozovi me za pet minuta", glasile su čini.

"Ponavljala sam mantru šapatom više puta", prepričavala je devojka, a zatim je objasnila da je završni korak bio da ostavi sveću koju je na početku zapalila da dogori do kraja.

"Ovo nije bio prvi put da sam na mističan način pokušala da koristim ljubavne čarolije da stupim u kontakt sa Barijem, mojom simpatijom iz srednje škole, niti je on bio prvi (ili poslednji) momak koji je postao plen mojih ljubavnih čarolija", ispričala je devojka.

Njeni pokušaji da privuče srodnu dušu bili su i spaljivanje raznoraznih začina, pergamenata ispisanih eteričnih uljima, urezivanje imena simpatija u sveće, a priznala je da bi čak i umesto ulja njihova imena ispisavala i krvlju da se nije plašila uboda. Međutim nijedne čini nisu dale željeni rezultat.

"Prvo sam bila opsednuta momcima, zatim sam bila opsednuta ljubavnim čarolijama. Sada ću vam, ipak, pokvariti zabavu - nijedna od njih nije uspela. Pa, bar ne koliko ja znam".

Jedna je ipak dala rezultate, ali nakon što njoj to više nije bilo važno.

"Pokušala sam da bacim ljubavnu čaroliju na svog prijatelja, koji se na kraju zaljubio u mene možda šest godina kasnije, ali to nikada nije otišlo dalje od uzajamne privlačnosti i uvažavanja. Možda jednostavno nisam uložila dovoljno energije u magiju", poverila se ljubiteljka magije.

Nakon godina prikupljanja različitih čarolija i čini i stvaranja svoje lične "knjige senki", devojka je odlučila da se uda i zaboravi na svoj magični hobi, ali se uvek rado vrati da baci pogled na svoje rime iz mladosti

"Sada kada sam srećno udata i kada mi "ne trebaju" ljubavne čarolije, volim da pregledam svoje knjige i da ih čitam. Nisam sasvim siguran zašto su me u mlađim godinama toliko privlačile čarolije. Možda mi je nedostajalo samopouzdanja da izađem i pitam momke na sastanke", rekla je ova devojka.

Ona je bila nesrećna u ljubavi i smatrala je da je niko neće voleti zbog ličnih osobina, odnosno nje same, pa joj je pribegavanje magičnim ritualima davalo preko potrebno samopouzdanje.

"Osećala sam se kao da nešto radim, da se trudim. Osećala sam se kao da me je bavljenje magijom učinilo komplikovanom ženom i to mi je delovalo privlačnije. Osećala sam se moćno. Kada se sada osvrnem na te godine, mislim da sam izgledao prilično glupo", poverila se.

Na kraju devojka se zapitala kako bi se zapravo osećala da je neka čarolija uspela i šta bi mislila o toj osobi jer bi bila svesna da je začarana i da je ljubav posledica magičnih dejstava i okolnosti.

"Dame, neka vam ovo bude lekcija. Ako vam se neko dopada, nastavite. Pitajte ih da izađete. Čarolije mogu biti zabavne i zanimljive, ali da li zauvek želite da preispitujete osećanja vašeg partnera prema vama? Verovatno ne", rekla je na kraju ova devojka koja je pronašla posle mnogo godina svoju simpatiju Barija na Fejsbuku, ali joj nikada nije odgovorio na zahtev za prijateljstvo budući da je oženjen i ima decu.

