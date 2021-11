SARA (27) I NJEN MUŽ (55) VENČALI SU SE POSLE 3 MESECA: Zbog razlike u godinama nazivaju je SPONZORUŠOM, ali OVO je najviše pogađa

Iako parovi sa velikom razlikom u godinama često nailaze na osudu javnosti, ipak izgleda da ljubav ne zna za godine.

Naime, Sara Henderson (27) i njen suprug Darin (55) uživaju u ljubavi, ali ovaj par privlači mnogo pažnje i negativnih komentara.

Venčali su se u januaru ove godine, samo tri meseca posle prvog susreta. Prvi kontakt ostvario je na društvenoj mreži Jutjub, u delu za komentare ispod videa. Onda su odlučili da se upoznaju uživo, prenosi "Miror"

Sada, devet meseci kasnije, kažu da su često prisiljeni da se brane od zlobnih komentara koji tvrde da je Sara sponzoruša, a njen muž "perverznjak".

- Ne dopada mi se to što ga neki ljudi nazivaju perverznjakom, ali to je lako zanemariti - kaže Sara i dodaje:

- Znam da on to nije i da je pogrešno to reći za njega, da mi postaje smešno. Nekoliko puta su pojedinci mene nazvali sponzorušom, ali to nije istina jer on čak i nema mnogo novca, pa da to bude razlog što želim da budem sa njim.

kada su se dopisivali, Sara je živela u Mičigenu, a Darin je iz Misurija vozio 12 sati kako bi se sreli.

- Sa našeg prvog sastanka sam otišao apsolutno zaljubljen, jer je ona bila sve što sam mislio da će biti i još više - rekao je Darin.

Sarin tata u početku nije želeo da prihvati zeta od 55 godina.

- Tata se plašio za mene, mislio je da sam mlada i ranjiva. Rekao je da sam nedavno izašla iz veze i da sam naivna. U početku nije bio baš srećan, ni on, ni majka, ali ona i Darin se sada veoma dobro slažu - rekla je Sara.

Inače, Sara i Darin pokrenuli su sopstveni Jutjub kanal, a za komentare kažu da su uglavnom pozitivni.

- Mislim da drugi ljude misle da mi nemamo zajedničkih tema, što je suludo. Provodimo 24 časa dnevno zajedno i nikada nam nije dosadno. Srećom, većini se kao par dopadamo - zaključio je Darin.

Kurir.rs/A.A./Miror

