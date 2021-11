SVEKRVU JE IZNERVIRALO ŠTO MUŽ ČUVA DECU DOK JA RADIM: Optužila ju je da se udala ZBOG PARA, pa sinu rekla da treba da uradi OVO!

Anonimna žena se obratiti korisnicima Reddita kako bi dobila neki savet za odnos sa svekrvom, ali i kako bi izbacila frustraciju iz sebe.

U nešto dužoj objavi opisala je toksični odnos s majkom svoga supruga koja ga tretira kao dete i uopšte nema poštovanja prema njoj, prenosi "The Sun".

Jednom prilikom rekla mu je da ga niko neće voleti kao ona i to pred suprugom kako bi joj dala do znanja da nema poštovanja ni prema njihovom braku. "Govori li ona to da ja ne mogu da ga volim dovoljno? Pa ko bi izjavio tako nešto?!"

"Rekla mi je da sam s njenim sinom samo zbog novca iako sam ja ta koja donosi hleb u kuću! Prevrnula je očima i kada je saznala da on ostaje kod kuće s decom nekoliko sati dok ja radim."

U moru uvreda koje je dobila, najgore joj je bilo, kaže, kada je majka sinu objašnjavala da ljudi nisu stvoreni da budu u monogamiji, odnosno u vezi sa samo jednom osobom.

"Mislim da smo suprug i ja dovoljno inteligentni da sami biramo kakav odnos i život želimo", napisala je.

Mnogi su uskočili u pomoć i napisali joj kako bi trebalo da kaže suprugu sve što oseća i potraži zajedničko rešenje koje bi smirilo situaciju.

Kurir.rs/A.A.

