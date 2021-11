NALJUTIO SE JER NISAM HTELA DA IZAĐEMO NA JOŠ JEDAN SASTANAK: Nakon odbijanja ZAHTEVAO od nje da uradi OVO, ljudi u ŠOKU! (VIDEO)

Prihvatiti da se ne dopadate nekome ko se vama sviđa, nije jednostavna, ipak trebalo bi je prihvatiti na dostojanstven način.

Kajli Estela je na TikToku pokazala kako je na nju reagovao mladić kome je rekla da ne želi da izađe na drugi sastanak sa njim.

"Gotova sam s izlaženjem na dejtove", napisala je Kajli ispod videa u kom je pokazala poruke koje je razmenila sa muškarcem, prenosi "The Sun".

foto: Printscreen/TikTok/nkestella

Bili su na jednom sastanku nakon što su se neko vreme dopisivali, ali ona nije, kako kaže, osetila neku povezanost i hemiju. S druge strane, on jeste i jako ga je razljutilo kada mu je priznala šta misli.

Rekao je da su sve žene iste, da nije u redu to što ga je samo tako "ostavila" i što mu nije dala šansu da je osvoji i bolje upozna. Kajli je objasnila da zna kako se oseća kada joj se neko sviđa i da s njim jednostavno "to nije to", ali neimenovani mladić i dalje nije prihvatao "ne" kao odgovor na poziv za drugi dejt.

Na kraju, frustriran i ljut, rekao joj je neka mu vrati novac za prvi sastanak, za večeru i parking!

Rekla je da nema problema i da može da mu uplati novac preko aplikacija na kojima ima naloge, ali onda je zahtevao da se transakcija odradi putem jedne konkretne. Kajli je objasnila da to ne koristi, na što je on rekao "napravi nalog".

Malo je reći da su se drugi korisnici TikToka šokirali njenim neprijatnim iskustvom, a neki su komentarisali da je ovo tipično ponašanje muškarca koji nije dobio što je hteo.

"Plaćanje prvog dejta nije depozit za drugi", napisao je neko.

Kurir.rs/A.A./The Sun

