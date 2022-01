KAKO DA ISTOPITE PRAZNIČNE KALORIJE? Ovo su zlatni trikovi za mršavljenje, treba da poštujete 6 pravila!

Tokom praznika mnogi "nabace" suvišne kilograme i jedu više nego što je potrebno, a postoje trikovi kako lako da se vratite u formu.

Ovo su saveti koji vam mogu pomoći:

1. Voda

Pijte više tečnosti, pored toga što je dobra za kožu, voda će učiniti da imate manju želju za slatkišima.

2. Odlaganje alarma

Savet američkog trenera Luisa Blura jeste da alarm treba staviti na drugi kraj sobe kako biste do njega došetali i lakše se razbudili. On tvrdi da za mršavljenje to daje dugotrajne rezultate.

3. Uvođenje pilometrijskih pokreta

Možete skakati, skakati iz čučnja, skakati sa klupe, stepenica, a ti treninzi neće vam teško pasti. Mišići se tada formiraju tako što vam je potrebno mnogo snage ali za kratko vreme.

4. Trčanje

Bitno je prvo odraditi istezanje, odaberite rutu i prošetajte. Napravite listu pesama i krenite sa trčanjem.

5. Odgledajte dokumentarac

Motivaciju da poradite na sebi daće vam i motivacioni filmovi ili kratki videi gde ljudi gube težinu. Recite nekom svoje ciljeve i zacrtajte ih.

6. Cilj

Zapišite svoje ciljeve i tako ćete imati podsetnik zbog čega uopšte trenirate.

