POSLE 14 VANTELESNIH OPLODNJI LJILJANA JE POSTALA MAMA: Ovako je trajala njena borba od 14 godina, sada drži CEO SVET u rukama!

Posle 14 godina borbe i 14 VTO postupka u mojim rukama je ceo svet - moja Ljubica. Ovako je Sandra Jovanović na svojoj Fejsbuk stranici objavila srećnu vest – da je konačno postala mama.

- Posle 14. vantelesnih oplodnji postala sam mama. Zaista je trebala nadljudska snaga za ovu borbu koja je trajala 14 godina! Moja Ljubica došla je na svet 15. decembra i, zaista. Previše je strahova bila od prvog pozitivnog testa pa do porođaja. Porodila sam se prirodno i to zaista niko nije očekivao. Moja Ljubica je najlepši poklon meni i mom suprugu za Novu godinu! Ona je ostvarenje svih naših snova – kaže Sandra Jovanović za „Žena.rs“.

foto: Profimedia

Sandra sada želi svima da poruči da veruju u uspeh, da ne posustaju i, dok god imaju realnih šansi da ostvare trudnoću, idu ka tom cilju, da ne čekaju previše jer su godine najveći neprijatelj u lečenju steriliteta.

- Moja priča neka vam bude vodič, nisam odustajala iako sam postavila granicu. Nisam odustajala do te granice. Moja Šansa je moja Ljubica, prinađite vi svoju Šansu i ne posustajte u željama, jer vaš mirišljavi zamotuljak vas čeka. Moram da kažem da bi bez podrške mog supruga ova bitna misija bila nemoguća. On me je bodrio od prve vantelesne i verovao da ćemo mi imati dece, čak i onda kada sam ja gubila snagu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Violeta Nedeljković/Blic Zena

Bonus video:

01:54 SVAKI ŠESTI PAR U SRBIJI SE BORI SA ZAČEĆEM: Šta kažu žene koje su prošle kroz proceduru vantelesne oplodnje (KURIR TELEVIZIJA)