MINERAL KOJI NAS ODRŽAVA ZDRAVIM: Ovo su znakovi da vam nedostaje cink!

Odgovoran je za različite procese u celom telu, a nedovoljan unos ovog moćnog nutrijenta može se štetno odraziti na zdravlje.

Kombinacija cinka, vitamina D i vitamina C naročito je moćna kod podizanja imuniteta. Procenjuje se da oko 31 odsto svetskog stanovništva ima nedostatak cinka. Velike količine cinka dobijamo iz spanaća, pečuraka, jogurta, semenki bundeve i indijskog oraha. Ima ga i u mesu poput govedine, piletine, rakova, jastoga i školjki. Ako postoji mogućnost da imate manjak cinka u organizmu, ovi znakovi će to pokazati.

Akne Cink ima snažna protivupalna svojstva pa može da spreči pojavu akni. Mnoge druge stvari mogu uzrokovati akne, uključujući rutinu nege kože, šminku koju koristite, probleme s hormonima i način ishrane, ali ako vam se čini da sve to radite pravilno i da to nisu uzroci akni koje ne nestaju, razmislite o dodavanju cinka ishrani.

Problemi sa spavanjem Nedostatak sna može uzrokovati razne probleme, uključujući gojenje, manjak koncentracije, negativne misli, kao i povećani rizik od povreda. Ako imate problem sa spavanjem, obogatite ishranu većim količinama cinka. Cink pomaže u proizvodnji i regulaciji melatonina (hormona spavanja), pa nedostatak ovog minerala može uzrokovati nesanicu i nemiran san.

Dijareja Manjak ovog minerala utiče na imunitet, a kad je imunološki sistem oslabljen, to može uzrokovati i probavne smetnje u obliku dijareje. Posledica dijareje može biti veći rizik od bakterijskih infekcija - uključujući ešerihiju koli. Taj problem posebno je rasprostranjen kod dece.

Problemi sa sluhom Istraživanje je pokazalo da 12 od 100 ljudi s tinitusom, zujanjem u ušima, pati od nedostatka cinka. Druge studije su pokazale da se gubitak sluha može bolje lečiti cinkom nego steroidima. To je verovatno zato što cink ima protivupalna i antioksidativna svojstva koja pomažu zdravlju pužnice, delu unutrašnjeg uha.

Rane koje sporo zarastaju Ako patite od nedostatka cinka, oslabljen imunološki sistem može uzrokovati sporije zarastanje otvorenih posekotina. Telu je potreban cink za oporavak tkiva.

Više alergijskih reakcija Manjak cinka dovodi do povećane proizvodnje histamina, a to može uzrokovati veću osetljivost na alergente i druge alergijske simptome. To je posebno rasprostranjeno kod osoba s hroničnim stanjima, pre svega hroničnim stresom, koji je odgovoran za stanje koje se zove umor nadbubrežne žlezde, što može uzrokovati nedostatak magnezijuma, kalcijuma i cinka.

Opadanje kose Nedostatak cinka često uzrokuje opadanje kose. Rizik od tog simptoma još je veći ako patite od umora nadbubrežne žlezde. Pobrinite se da hranom unosite dovoljno cinka ili uzimate dodatak ishrani.

