NAKON SVAĐE SA MAMOM, OCA JE PRIVELA POLICIJA: Iako mi se srušio CEO SVET, njihov RAZVOD je na kraju bila prava oduka zbog OVOGA

- Haos, laži, suze i slomljeno srce nikada ne bih poželela nikome. Ali, ono što je sjajno u ovoj situaciji - to je naučena lekcija - rekla je jedna Amerikanka, i započela ispovest o razvodu njenih roditelja.

Razvod roditelja je spasio nju i njenu sestru. Otkad zna za sebe, njeni su roditelji bili istinski nesrečni zajedno. Seća se svađa, suza, urlanja i boli koju je osećala u srcu...

- Bilo je ponekad nepodnošljivo - rekla je Kristina Modica za "YourTango".

Kako su godine prolazile, srećom su počeli da shvataju koliko se ne uklapaju. Kad su ona i sestra navršile osam i devet godina, mama je podnela zahtev za razvod. To je bio najgori deo cele te situacije. Između nekih roditelja postoji međusobno razumevanje - potpišu papire i ostanu platonski prijatelji. Deca viđaju mamu jedne nedelje, a tatu druge, ali njena sestra i ona nisu imale tu sreću.

Njihova porodica tek se preselila u dvospratnicu. Bilo je prekrasno. Sestra i ona su apsolutno obožavale tu kuću. Svaka od njih je imala svoju sobu, imale su bazen i psa. Kada je izgledalo kao da je sve u redu, stvari su se počele razvijati na gore. Borbe su postajale sve intenzivnije, a činilo se i da je bilo više sukoba i napetosti nego ikada pre.

Želeći zaštititi svoju mlađu sestru od takvog stresnog, zavađenog okruženja, uvek je pazila da je izvan kuće. Išle bi u park, do kuće njene prijateljice, igrale bi se... Brinula se da bude što dalje od svih neugodnih svađa i vikanja. Otprilike tri godine kasnije, još uvijek živeći u domu iz snova, njena mama potpisuje papire za razvod i stvari počinju da se pogoršavaju.

U ljubavi ne bi trebalo da bude vikanja, svađa i suza, i sigurno niko ne želi da se probudi uz tatu koji plače jer ga je mama zamolila da ode. Zabolelo ju je srce jer sve o čemu je mogla misliti je da su to bili njeni roditelji i da su trebali biti zauvek zajedno. Nezgodno vreme je nastupilo kada je njihov otac odbio da napusti kuću i odlučio da bi radije izbacio mamu. Kako nije bilo šanse da ih majka ostavi same s njim, odlučila je da ih povede sa sobom.

Živele su u hotelima oko dve nedelje dok se mama nije odlučila vratiti u kuću i ostati pri svom stavu. Smatrala je kako je logičnije da on ode, i da sestra i ona budu u donekle 'stabilnom okruženju'. Tada je počela njihova 'noćna mora'. Otac je odbio izaći iz kuće, a nakon još malo vike i svađa, njihova majka je pozvala policiju da ga izvedu. To je za njih dve bilo brutalno - policija je ušla u njihovu kuću i odaljila im oca iz doma.

Za njih je on bio njihov tata i ništa ih nije moglo sprečiti da ga vole i da se osećaju strašno zbog toga što mu se događalo. Gubio je svoje dve devojčice, svoju porodicu. Nekoliko nedelja kasnije, on je došao do njihovih ulaznih vrata i krenuo lupati i vikati - bio je pijan, jednostavno nije znao kako da se nosi sa celom situacijom.

Takve scene su ih jako pogađale. Kada su potom stigla tri policijska automobila i kad su uhapsili njihovog oca, pokušala je prekriti sestrine oči kako ne bi morala gledati što se događa. Stavljali su mu lisice i ugurali ga u zadnji deo policijskog automobila. Kasnije sam saznala da je uhapšen i zbog drugih optužbi, te da je zato i je otišao u zatvor... Bilo je to dugih osam meseci, koje su za nas izgledale kao godine. To što ga sestra uopšte nije mogla videti ili čak ići mu u posetu, stvarno joj je slomilo srce. Samo mu je htela reći da će sve biti u redu.

Njihovi roditelji bili su za njih dve celi njihov svet - učinili su i još uvek čine puno za sestru i nju, i uvek sve što rade rade u njihovom najboljem interesu. Ali, razlog zbog kojeg misli da ih je njihov razvod 'spasio' je taj što, koliko god mrzi to priznati, tačno zna šta ne želi u vezi. Učiniće sve što je u njenoj moći da nikada ne dopusti svojoj deci da izdrže bol koju su ona i sestra osećale.

Haos, laži, svađe, suze i slomljeno srce, sve su to osećaji koje nikada ne bi poželela nikome. Ali ono što misli da je sjajno u ovoj situaciji - to je naučena lekcija. Njeni roditelji su ipak samo ljudi - grešili su, i pojedinačno su bolji nego što su bili zajedno. Postala je osoba kakva je danas zbog onoga što je doživela i, kako kaže, to ne bi to menjala ni za šta.

