PRIMEĆUJETE DA VIŠE NIJE ISTI? Ovo su JASNI ZNACI da vam je partner u KRIZI SREDNJIH GODINA, a evo kako da mu POMOGNETE

Ako primetite promene u partnerovom ponašanju i njegovim navikama, one mogu biti znak da proživljava teške trenutke - poznate pod nazivom kriza srednjih godina.

Ovo su znakovi da vaš supružnik proživljava krizu srednjih godina i evo šta možete da učinite da mu pomognete. Gotovo 25 odsto ljudi proživljava ovu fazu koja je uzrokovana starenjem, nedostatkom životnih postignuća, te problemima ili žaljenjem za stvarima iz prošlosti. Ljudi to moraju da prihvate i nastave sa životom ili da preduzmu neke korake kako bi njihova očekivanja bila u skladu sa stvarnošću.

Kada gledate svog supružnika kako se bori s problemom, to može biti neprijatno. Zato uočite znakove ove krize i postupite ispravno, učinite to tako da pomognete svojoj voljenoj osobi.

Pad sreće i zadovoljstva životom

Dok ljudi započinju svoj život puni uzbuđenja i energije, u sredovečnim godinama mnogi navode da im je zadovoljstvo životom na najnižoj tački u životu. Istraživanja kažu da tokom života sreća ima svoj put, a trenutak kada dotakne dno znak je krize srednjih godina. Dobra vest je da nakon krize radost i zadovoljstvo životom ponovo u porastu.

Promene ponašanja

Kod svih psihičkih kriza tipične su i vidljive promene u nečijim navikama. Osoba može da promeni svoju rutinu spavanja, da počne manje da brine o higijeni ili jednostavno da jede drugačije. Ponekad su te promene nagle i očite, na primer, postoji stereotip da muškarci u tom razdoblju počinju da kupuju luksuzne predmete, poput skupih automobila.

Osećaj praznine

Još jedan znak da vaš supružnik prolazi kroz tešku fazu je činjenica da bi mogao da pomisli da njegovom životu nedostaje uzbuđenja i smisla. Razmišljajući o neizbežnom starenju s kojim se suočava, moglo bi se činiti kao poslednja prilika da učini nešto "kul" i ludo, kako bi život učinio nezaboravnim. Za neke to može da dovede do nepromišljenih i štetnih radnji, za druge je to prilika za ispunjenje životnog sna.

Preispitivanje dugotrajnih uverenja

I muškarci i žene skloni su preispitivanju svojih životnih izbora. Osoba za koju se činilo da je u srećnom braku mogla bi da podnese zahtev za razvod. Ili, neko ko je uživao u životu u ruralnom području možda želi da se preseli u veliki grad. Ako vaša voljena osoba počne da menja svoje životne vrednosti, budite strpljivi. Možda će to biti samo prolazna faza ili će pak uz pomoć krize moći bolje da razume sebe i početi da vodi svesniji život.

Intenzivni osećaj nostalgije

Dok su se životi ljudi u četrdesetim godinama više ili manje ustalili, mogli bi da postanu nostalgični za prošlošću. Od igračaka koje ste imali kao tinejdžer do vremena kada je bilo više slobode i manje odgovornosti, postoji mnogo stvari koje osoba može da propusti i za kojima može da žali. Doživljavajući krizu srednjih godina, neko može lako da zaglavi s idejom da je prošlost bila bolja.

Upoređivanje s drugima

Ljudi bi mogli da počnu da upoređuju ​​svoje živote sa životima drugih ljudi i obično se čini da rezultat ne ide u njihovu korist. Odjednom se čini da su svi oko njega srećniji, bogatiji, imaju bolju karijeru itd. Ako ste primetili da je vaša voljena osoba počela da razmišlja o vremenima u kojima je zaostala, vreme je da ih podsetite na sva postignuća u njihovom životu.

Šta možete da učinite da pomognete svom partneru?

Ova vrsta krize se razlikuje od depresije, s vremenom ide na bolje. Stoga, budite strpljivi s voljenom osobom. Nekoliko stvari možete da učinite kako biste im omogućili da prođu ovu tranziciju što bezbolnije. Slušajte bez osuđivanja i pokušajte zdravim razgovorom. Dajte im vremena i prostora da razreše svoja osećanja. Kada vaš partner prolazi kroz krizu, to bi moglo da bude depresivno, pa je savršeno vreme da se više usredsredite na sebe. Takođe, možete da posetite terapeuta sa supružnikom, piše Bright Side.

