LUKSUZ NA OBALI TUNISA: All inclusive hoteli na peščanim plažama, među beskrajnim redovima palmi

Na božanstvenoj peščanoj plaži, među baštama sačinjenim od redova palmi, smestio se Hamamet, poznat kao najlepše turističko mesto Tunisa. Prelepu destinaciju upotpunjuju fenomenalni hoteli, a jedan od onih koji definitivno ispunjavaju očekivanja na odmoru je Steigenberger Marhaba Thalasso 5*

Bilo da tragate za nezaboravnim porodičnim putovanjem ili romantičnim begom u paru, na kom biste se opustili i uživali u idiličnoj morskoj atmosferi, u ovom hotelu ćete pronaći sve opcije. Kompleks ima dva otvorena bazena sa slatkom vodom i jedan zatvoren sa slanom vodom, za svačije afinitete, ali najlepše kupanje je svakako na plaži na kojoj se sam hotel nalazi, gde vas čekaju kristalno čiste vode Sredozemnog mora. Dok vas greje toplo sunce, sigurno ćete poželeti da se osvežite, a to možete u bilo koje doba dana, u baru na plaži ili pored bazena.

foto: Promo

Ako i na odmoru volite da započnete dan aktivno i da vodite računa o sebi, možete iskoristiti odlično opremljenu teretanu hotela, ili se zabaviti uz tenis, odbojku na pesku, gimnastiku u vodi i još mnoge druge aktivnosti. Ako želite da naučite nešto sasvim novo, hotel organizuje razne zanimljive kurseve, kao što je kurs jahanja, golfa, kuvanja, pa čak i kurs arapskog. Zašto ne iskoristiti priliku da osetite duh prelepog Tunisa u potpunosti.

foto: Promo

Tokom svog boravka daleko od tereta svakodnevnih obaveza pravi je ugođaj odvojiti vreme samo za opuštanje. Tretmani u spa centru, kao što su masaže i sauna, pružiće vam potpunu relaksaciju i maksimalan doživljaj luksuznog letovanja, a da biste bili u punom sjaju tokom odmora, u hotelu se nalaze i salon lepote i frizer.

foto: Promo

Dok koristite ove fenomenalne pogodnosti hotela, ne morate brinuti o vašim najmlađim članovima porodice, jer će oni za to vreme imati priliku da iskoriste aktivnosti osmišljene samo za njih. Za celodnevno brčkanje mališana tu je dečiji bazen, a za one uzrasta od 4 do 12 godina organizovan je kreativan dečiji klub, zbog kog će se vaša deca svakodnevno radovati zabavnim igrama, ogledima i novostečenim drugarima.

foto: Promo

Usluga u hotelu Steigenberger Marhaba Thalasso 5* je all inclusive, pa glavni restoran funkcioniše na nivou samoposluživanja, sa velikim izborom sveže pripremljene hrane lokalnih i internacionalnih ukusa. Pored njega, postoje i 3 a la carte restorana raskošne kuhinje i prijatne atmosfere idealne za posebne prilike. Tokom dana su gostima na raspolaganju i razne užine, poslastice, i vegetarijanski meni.

Tople večeri u hotelu Steigenberger Marhaba Thalasso 5* obeležene su programima i muzikom uživo, pa ih sa najdražima možete provesti u nezaboravno dobroj atmosferi. Ako ipak zaželite da se upoznate sa lepotama Tunisa i ritmom života van hotelskog kompleksa, uputite se u šetnju na beskrajno dugim, zlatnim plažama i uživajte u istoriji Tunisa koja izvire iz svakog njegovog kutka. Hotel Steigenberger Marhaba Thalasso 5* nalazi se na samo 5 kilometara od centar Hamameta , što je idealna lokacija za one koji ne žele da borave isključivo u hotelu.

foto: Promo

Tunis je najnovija destinacija u ponudi turističke agencije „1 A Travel“ , koja u svojoj ponudi ima već dugačku listu hotela i u Turskoj i Egiptu . Celokupnu ponudu možete naći na zvaničnom sajtu agencije, gde možete napraviti i online rezervaciju , a za svaki savet možete pozvati kontakt centar na 011/655 78 00.

Promo