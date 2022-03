ON AVION, A ONA PROSEK: Svi se pitaju kako je obična devojka uspela da upeca OVAKVOG FRAJERA, a ona ima GENIJALAN ODGOVOR (VIDEO)

Jedna devojka sa TikToka otkrila je kako su joj se pojedini ljudi na internetu rugali jer je njen verenik zgodniji od nje.

Naime, Hejzel Mekbrajd je otkrila da joj je izabranik "pravi avion", za razliku od nje, piše "The Sun".

"Kada ćemo videti ludo zgodne muškarce sa ženama prosečnog izgleda?", upitala je Hejzel svoje pratioce na TikToku, a na iznenađenje mnogih, većina joj je poručila da je i ona prelepa.

"Ne vidim ženu prosečnog izgleda. Vidim dve prelepe osobe", bio je jedan od komentara na ovaj video koji je pregledaloskoro 7 miliona ljudi.

Druga osoba je dodala: "Možda mu je stalo do unutrašnje lepote umesto do izgleda", a Hejzel je na to odgovorila:

"Možda zato što je njegova ličnost tako prosečna, a ja sam savršena".

Ovakvim duhovitim, ali i te kako mudrim odgovorom, Hejzel je definitivno primer da nije sve u izgledu, već i u glavi. Ona je takođe otkrila da je jako sigurna u sebe i u svoju vezu.

Hejzel je autorka nekoliko romana, a sasvim slučajna šala na TikToku vinula ju je u etar. Ona je i sama istakla da je napravila "milion" klipova u kojima promoviše svoje knjige, ali video u kojem se šali na račun svog izgleda postao je viralan.

Hejzel i njen partner Pol upoznali su se pre više od četiri godine dok je ona radila na Tenerifima, a on bio na godišnjem odmoru. Žive u Holandiji i planiraju da osnuju porodicu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:20 NOVI SKANDAL LUDOG BRATA U BEOGRADU: Tiktoker divljao u Zoološkom vrtu, hteo da se popne na žirafu (VIDEO)