STALNO SE OSEĆATE LOŠE I UVEK STE VI ZA SVE KRIVI? Ovo su JASNI ZNACI da ste s MANIPULATOROM koji vas emocionalno zlostavlja

Dve od tri žene bile su žrtve emocionalnog zlostavljanja, a da toga nisu ni bile svesne, pokazalo je istraživanje koje su sproveli Cosmopolitan i Women's Aid. Iako bi fizičko zlostavljanje bilo lakše uočiti, psihološko zlostavljanje može biti jednako štetno.

Stručnjak za seks i odnose, Kejt Tejlor, otkriva deset znakova koji ukazuju na to da živite s manipulatorom.

1. Udaljavanje od prijatelja i porodice

Normalno je da manje srećete prijatelje i porodicu kad upoznate novog partnera. Ali ako potpuno prestanete to da radite, to bi moglo da znači da imate partnera koji vam to brani.

- Manipulatori će vam odvući pažnju od stvari koje vas čine srećnima. Napravite sopstvene planove i pridržavajte ih se. Ne zaboravite da nastavite da radite stvari zbog kojih se osećate srećno - kaže Holi Roberts, savetnica za odnose s rodbinom.

foto: Profimedia

2. Stalno govorite "izvini"

- Ako se konstantno izvinjavate, čak i kad vaš partner pogreši, on manipuliše vama. U početku će biti neverovatno ljubazni i puni ljubavi, zatim će postupno uvoditi male kritike - kaže terapeutkinja Kejt Kempbel.

Možda ćete čak morati i da mu se izvinjavate kad idete sa svojom porodicom ili prijateljima jer mu se to neće svideti.

- Možda vaši partneri vide porodicu i prijatelje u negativnom svetlu, pa bi zbog toga mogli da počnu da preispituju vaše odnose - dodaje Kejt.

3. Mešanje trećeg

- Manipulatori bi u svađu mogli da uvedu decu. Reći će na primer: "Nije li tata blesav?" kako bi narušili autoritet drugog roditelja. Umesto da pokušavate da shvatite zašto to rade, samo recite manipulatoru kako se osećate - kaže Holi.

Ako je problem nastao između vas dvoje, vi ga sami rešavate bez uplitanja nekog trećeg. Druga osoba se upliće samo ako ste manipulator.

foto: Profimedia

4. Mislite da zaboravljate stvari

- Manipulatori odmah na početku vide mogu li vama da manipulišu ili ne. Ako vide da mogu, počeće to da iskorišćavaju. Nekad će vas uveravati u neke stvari koje niste izrekli, a vi ćete misliti da ste postali zaboravni jer ne možete da ih se setite. Ne brinite, niste ih zaboravili, samo će vas manipulator uveriti da ste to uradili ili rekli.

Oni vas teraju da posumnjate u sopstveno sećanje na događaje. Počeće da poriču stvari govoreći: "Ja to nikada nisam rekao", a vi nakon toga nećete verovati svom prosuđivanju i oslanjaćete se na manipulatora. Pokušajte da se otvorite prijateljima ili da zabeležite razgovore - preporučuje Holi.

5. Manipulatori mnogo ćute

Smiriti se pet minuta nakon svađe je normalno, ali manipulatori će u tom slučaju prekinuti komunikaciju u potpunosti. Oni će ćutati s jednim ciljem - kako bi produžili raspravu, osim ako im se vi prvo ne izvinite Probajte da mu kažete da se ponaša drugačije, jer s takvim ponašanjem neće ništa postići.

- Pitajte svog partnera šta mu treba da se oseća bolje, je li to pauza ili odlaganje razgovora. Ako i dalje ćute, ispričajte kako se osećate. Čak i recite: "Osećam se izmanipulisano" - savetuje Holi.

foto: Profimedia

6. Velikodušni su

Manipulatori će često koristiti novac za dobijanje moći.

- Manipulator bi mogao da insistira na plaćanju večere, pa oni odlučuju gde ćete jesti. Ili će preuzeti plaćanje svih računa i troškova, pa će vas kasnije s tim ucenjivati - kaže Holi.

S tim ne smete da se složite jer ćete se dugo vremena mučiti s tim. Recite mu da sledeći put vi plaćate večeru ili da delite troškove.

7. Šale se s vama

Često manipulatori javno sramote svoje žrtve u grupnim situacijama, pred decom ili preko društvenih mreža.

- Manipulatori pokušavaju da stvore hijerarhiju moći. Ismejavaju vas u javnosti kako bi prekrili svoju negativnost i greške. Vrlo su samokritični i samosvesni. Vrlo jasno recite svom manipulatoru da vam se ne sviđaju te šale i da s tim prestanu - dodaje stručnjak.

foto: Profimedia

8. Velikodušni, ali kontrolirajući

Isprva, oni će vam se činiti jako brižni i pažljivi.

- U početku su neverovatno velikodušni, zbog čega se osećate zbrinuti i sigurni. Ali oni sve to s vremenom mogu da pretvore u kontrolu. Ne dopustite da neko preuzme kontrolu nad vašim životom, koliko god oni bili puni "ljubavi" prema vama - govori Kejt.

9. Ništa nije njihova greška

Oni u većini slučajeva glume žrtvu i to vole. Što ste ljubazniji i toplijeg srca, više će biti žrtve kako biste učinili ono što žele.

- Manipulator može da izokrene skoro sve kako bi izgledao kao žrtva. Sledeći put kada primetite da to radi, pokušajte da dođete do odgovora: ko je pokrenuo svađu, zašto je došlo do nje i slično - savetuje Holi.

foto: Profimedia

Nemojte da dozvolite da ste svaki put vi krivac.

10. Tražite odobrenje

- Ako vidite da vam od njega treba odobrenje za sve što radite, nemojte da ostanete u takvoj vezi. Ako možete da odete, idite. Kasnije će vam samo postati još teže - govori psihološkinja, Odri Tang, piše The Sun.

