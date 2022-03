SKORO NIKO NE ČITA UPUTSTVO, A U NJEMU SE KRIJE TAJNA SAVRŠENOG UKUSA: Za KAFU iz kesice nije dovoljna samo VODA

Instant kafe su postale praktični deo naše svakodnevnice. Bilo da ste na poslu, fakultetu ili jednostavno želite na brzinu da spremite topli napitak, instant kafa će vam dobro doći.

Međutim, mnogi ljudi je zapravo pogrešno prave. Verovatno ste sad pomislili kako je to moguće, kad tu nema neke velike mudrolije - sipate kafu u šolju, prelijete vodom i to je to.

foto: Profimedia

U suštini, to i jeste tako, ali je caka ustvari baš u vodi.

Većina ljudi ne čita uputstvo na kesicama, koje je i veoma sitno napisano, ali i pored toga, sigurno ste pomislili "šta će mi uputstvo za običnu kesicu kafe". Ipak, upravo to uputstvo krije tajnu kako da dobijete pravi ukus ovog napitka. Stvar je u tome da ne dozvolite da vam voda proključa.

foto: Shutterstock

Za razliku od domaće (turske) kafe, kada je potrebno da voda provri, na instant kesicama jasno stoji da voda ne treba da proključa, a na nekima je istaknuto i da bi trebalo da bude 80 C.

Dakle, sledeći put kada budete želeli da napravite instant kafu, sipajte samo vrelu, neključalu vodu i primetićete koliko je ukus bolji nego kada je pravite sa provrelom vodom.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

