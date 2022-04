HOLIVUDSKE ZVEZDE POSTAJU MAJKE I POSLE PEDESETE, A MNOGI SU ZATO U ZABLUDI: One su rekorderi kad su godine i majčinstvo u pitanju

Čini se da proces rađanja ne zna za ženske godine i starenje. Za glumice i pevačice širok je izbor načina kako da postanu majke i nakon što uđu u šestu deceniju. Udate i neudate, dugo koriste surogat majke, kao i sve tretmane vantelesne oplodnje sa zamrznutim jajnim ćelijama, sopstvenim ili donorskim. Primera ima mnogo, a fabrika snova daje ritam! Pošto tako skupe zahvate mogu sebi da priušte, često dovode u zabludu "obične" žene da je roditi tako kasno svima dostupno. Ipak, sve one uživaju u kasnom materinstvu.

Naomi Kembel izgleda sjajno ovog proleća u Kanu. Vidi se da je uradila estetske korekcije, ali njenoj lepoti i vitalnosti sve lepo stoji. Kada je sredinom maja prošle godine slavna manekenka i model devedesetih u 50. godini postala mama, vest je obradovala je fanove "crne pantere". Jedna od pet zvezdanih kraljica modnih pista nikada nije govorila o majčinstvu, s obzirom na to da ne zna ko joj je otac i da joj detinjstvo nije bilo najsrećnije. Naomi živi u njujorškom kompleksu Tribeka sa dečkom čiji je identitet i dalje nepoznat, a vreme karantina iskoristila je da postane majka. Na svom Instagram profilu objavila je nakon porođaja dirljivu sliku kako u svojoj ruci boje čokolade drži dve ružičaste nožice svoje devojčice. "Divno malo čudo izabralo me je da joj budem mama... Ne postoji veća ljubav", potpisala je ispod slike.

Javnost ni posle gotovo godinu dana ne zna da li je reč o usvajanju ili surogat majci, da bi prijatelji modne ikone otkrili da je ipak u pitanju ovo drugo. Naomi je uz tu ženu bila svih devet meseci. Ne zna se ni ime devojčice!

PREKO PEDESETE

Brigit Nilsen, danska glumica, iznenadila je svet kada je u 54, u svom petom braku prirodnim porođajem rodila devojčicu Fridu. Do tada je već imala četvoricu sinova. U braku sa kompozitorom Kasperom Vindingom dobila je sina Džulijana (38), u vezi sa Markom Gastinoom sina Kilijana (31), a brak sa vozačkim asom Raulom Mejerom doneo joj je još dvojicu odraslih momaka, Daglasa (28) i Raula (26). Peti put se udala za modela Matiju Desija i 12 godina su pokušavali da dobiju dete. Kada se to dogodio, mala Frida imala je odraslu braću, a mnogi su i osuđivali Brigit što je rodila tako kasno. Uz napomenu da niko ne osuđuje muškarce kad postanu očevi u zrelim godinama, osvrnula se na svoje iskustvo. "Danas najviše mogu da pružim svom detetu", izjavila je. "Imala sam 20 godina kada sam dobila prvo dete, neiskusna, zabrinuta i uplašena. Sada sam uzbuđena i stvarno mogu da uživam u materinstvu. Poštujem da se moja odluka ne dopada svima, ali to je moj život a moj muž i ja imamo čvrstu vezu."

Dženet Džekson, američka pevačica, pripada slavnim ženama koje su prešle "pet banki" kada su rodile. Svoje prvo dete, sina Ejšu el Mana, dočekala je u 50. godini sa danas bivšim suprugom biznismenom Visamom el Manom. Ona tvrdi da je rodila dete prirodnim putem, zahvaljući posebnim treninzima, mada je u javnosti vladalo mišljenje da je, poput brata Majkla, potražila usluge surogat majke.

BLIZU PEDESETE

Prelepa Iman već je imala ćerku Zuleiku iz braka sa NBA zvezdom Spenserom Hejvudom kada se, gotovo četvrt veka kasnije, udala za Dejvida Bouvija i sa njim zatrudnela u 45. godini. Rodila im se Aleksandrija, čudo za Iman i Bouvija. "Išla sam na vantelesnu i ništa se nije dogodilo. Počela sam da razmišljam o usvajanju, a onda zatrudnela! E, to je bilo čudo."

Hale Beri se takođe nije nadala da će drugi put postati majka u odmaklim godinama, jer je u 41. rodila prvo dete, ćerku Nalu. Šest godina kasnije, u 47, dobila je s glumcem Olivijeom Martinezom sina Masija. Bila je iznenađena, jer je verovala da ulazi u menopauzu.

KLUB 41-45 Mnogo je holivudskih kraljica koje su, što zbog karijere, što zbog zdravstvenih problema, decu dobile relativno kasno. Tako je Suzan Sarandon troje dece rodila sa 39, 42 i 45 godina. Kada je bila mlada, lekari su joj rekli da je neplodna, stoga nije koristila kontracepciju. Nisu bili u pravu i velika glumica postigla je trostruko čudo.

Ni Nikol Kidman nije previše verovala da će postati majka. U dvadesetim i tridesetim imala je nekoliko pobačaja i borila se sa neplodnošću. Dok je bila u braku sa Tomom Kruzom, usvojili su dvoje dece, Izabelu i Konora. Nikol nije verovala da može da zatrudni prirodnim putem, ali je u braku sa Kitom Urbanom ubrzo rodila ćerku Sandej Rouz u 41. godini, da bi potražila pomoć surogat majke i u 44. dobila Fejt Margaret. Kaže da bi želela još dece i ne odvaja se od njih ni na snimanjima.

Pevačica Gven Stefani treći put je postala majka Apola u 44. godini, a sinove Kingstona i Zumu dobila je kada joj je bilo 37 i 39.

Moniku Beluči su lekari takođe proglasili neplodnom da bi iznenada ostala u drugom stanju u 39. godini i rodila ćerku Devu. Drugu ćerku Leoni donela je na svet kada joj je bilo 45, sa sada bivšim mužem Vensanom Kaselom. "Da nisam ostala trudna, sigurno bih išla na vantelesnu", priznala je prelepa glumica.

Manje je poznato da je i Meril Strip, majka četvoro dece, najmlađe rodila kada je prešla 42. Svoje trudnoće nikada nije objavljivala niti o njima govorila, tako da se ne zna da li su deca rođena prirodnim putem ili asistiranom trudnoćom. Uma Turman dobila je u 42. godini treće dete, Anet Bening u istim godinama četvrto, a Selin Dion rodila je u tom dobu blizance. Veliki je broj diva koje su postale majke odmah nakon što su prešle četrdesetu. Među njima su Kim Bejsinger, Salma Hajek, Maraja Keri, Naomi Vots i druge boginje holivudskog Olimpa.

