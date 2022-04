REKAO JE DA VAMA, ALI NE I KUĆNIM POSLOVIMA: Ova 4 znaka pokazuju da ste se udali za LENČUGU! (ANKETA)

Mnoge žene kad se udaju nadaju se da će njihov suprug s njima, osim dobra i zla, deliti i kućne poslove.

Iako je vreme kada su ti zadaci bili rezervisani samo za lepši pol davno prošlo, neke žene ipak treba da svoju bolju polovinu nagovaraju da se prihvati krpe ili usisavača. Pinkvilla donosi četiri znaka koji pokazuju da ste se udale za lenštinu.

Ako vaš suprug ima izvrsna i svakodnevna izvinjenja za neobavljanje kućnih poslova, definitivno je lenj. Postoji mnogo izgovora za izbegavanje kućnih poslova poput "Znaš li koliko sam kilometara danas prešao", "Već sam iscrpljen", "Ne mogu da iznesem smeće jer sam usred video igrice" itd.

Nadalje, on često krivi poslovne obaveze za nedostatak slobodnog vremena. Takav "mudrac" obično mora poslati poslovni e-mail baš kad ga vi zamolite da opere suđe ili je umoran jer je "imao naporan dan na poslu". Ovakav stav vašeg partnera može biti u redu s vremena na vreme, ali ako se redovno pojavljuje može biti kontraproduktivan za dobro kućno okruženje. Morate razumeti da će svako ko želi odvojiti vreme za čišćenje to i učiniti bez ikakvog izgovora.

Vaš partner sigurno je primetio da se često rano ustajete i kuvate ili čistite uprkos drugim obavezama. Ako to zanemaruje i dobrovoljno se ne nudi da vam pomogne, to je zbog toga što je lenj, prenosi Net.hr.

Možda vaš partner kaže "da" zadacima, no odgađa njihovo izvršavanje, a to je zbog toga jer te poslove ionako ne želi da obavi. Najgori je scenario ako kaže da će "to uskoro srediti", ali se nikad ne primi posla, pa ste prisiljeni da to uradite sami, zajedno sa svim ostalim stvarima koje već radite po kući.

Ako se vaš suprug ponaša u skladu s ovim nabrojenim znakovima, pravo je vreme da s njim otvoreno i iskreno popričate.

Kakvo je stanje kod vas?

