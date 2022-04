ŠTA JE GORE - BITI STARIJE ILI MLAĐE DETE U PORODICI? Ovo je VEČITA BORBA između braće i sestara, a ovo su PREDNOSTI I MANE

Ako ste najstarije dete u porodici, imate mnogo prednosti, ali i otežavajućih okolnosti. Pa da vidimo.

Lako je biti jedinče, oni su posebna sorta i odmah se prepoznaju. Ako ste jedinac ili jedinica, vi ste najčešće gospodar u kući, što možete i da zloupotrebite. Malo li smo puta čuli za neko razmaženo dete: "Pusti ga, jedinče."

Sve se vrti oko vas, a vi vrtite sve oko malog prsta. Nažalost, u našoj zemlji mnogo je dece koja nemaju braću i sestre. Odrastaju kao jedino dete i traže drugove i drugarice kao zamenu za najbliži rod. Ipak, na sreću, ima i porodica sa dvoje, ali i sa troje i više dece. To je najlepši prizor i najveća blagodet i za njih i za roditelje. Mladi bračni parovi žele višečlanu porodicu uprkos svim problemima. Gde ima za jedno, ima i za dvoje, gde za dvoje, tu i za troje... Nema lepše i veće istine. U porodicama sa više dece - jedno je uvek najstarije. Uvek će biti najstarije. To nije mala uloga i mali "položaj", naprotiv. To je veoma zaslužen orden. Zaradili ste ga pošteno. Šta su čari, a šta mane prvorođenih?

MANE:

Uvek ste vi ono odgovorno dete

Kao starije dete, očekuje se da "znate više" od mlađe braće i sestara i da se ponašate u skladu s tim. Kada dođe do svađe u dečjoj sobi, izvlačite deblji kraj jer roditelji očekuju da se baš vi ponašate zrelije. Često dobijate i ulogu bebi-sitera, koju niste tražili, ali je obavljate besplatno. Od vas se očekuje da predstavljate pozitivan primer u svemu.

Roditelji su stroži prema vama

Kao najstarije dete, generalno ste zamorče za sve. Majka i otac na vama uče tajne roditeljstva, pa za vas važi gomila pravila i smernica koje morate da pratite, od ocena u školi do povratka kući u precizno određeno vreme. Svaki put kada promenite neko pravilo i uradite nešto novo, praktično ste pionir i probijate led za one koji dolaze posle vas.

Morate da krijete sve što imate

Dok odrastate, prinuđeni ste da naučite kako da skrivate ono što posedujete, jer se mlađa braća ili sestre uvek motaju oko vaših stvari. Radoznali su i redovno pokušavaju da zavire u nešto veoma lično, kao što su vaš dnevnik ili mobilni telefon, a skloni su i da "pozajmljuju" odeću, kozmetiku, knjige i gedžete... Devojke koje imaju mlađe sestre posebnu brigu vode o sklanjanju šminke od domašaja manjih ruku.

Prate vas u stopu

Ne samo da mlađi braća i sestre imaju poseban pik na sve što pripada vama već žele i vaše vreme i vaše prijatelje. Zato vas prate u stopu, naročito kad ste s društvom. Najgore je što je roditeljima to zabavno i ne samo da ih ne sprečavaju već se čini i da ih ohrabruju!

Optužuju vas da naređujete

Stalno se suočavate s optužbama braće i sestara da, kao najstariji, volite da šefujete. S druge strane, roditelji baš to i očekuju od vas - da budete autoritet. U zavisnosti od toga šta im govorite, mlađi u vama vide čas kul sestru/brata, čas dosadnu roditeljsku figuru, tako da stalno balansirate između te dve slike.

Obraćaju se vama za pomoć

U jednom trenutku postajete osoba kojoj se mlađi obraćaju za podršku i savet kada se svađaju s roditeljima. Tako se ni krivi ni dužni nalazite između dve vatre. To je naporna situacija, jer morate da budete razumniji, čak i od roditelja. Shvatićete svu težinu položaja - ponekad biste i vi voleli da imate starijeg brata ili sestru kojima možete da se obratite za pomoć ili savet.

Naučili su vas ljubomori

Kao prvorođeno dete, imali ste bar jednu godinu kada ste bili jedinče u životu roditelja i uživali svu njihovu ljubav i pažnju. A onda vam se rodi brat ili sestra i vi ste u drugom planu. Velike su šanse da ćete se prvih nekoliko godina njihovog života ponašati kao ljubomorno derište kako biste privukli pažnju. Takođe su velike šanse da niko u familiji neće to zaboraviti i uvek će vas podsećati kakvi ste bili.

LEPE STRANE:

Možete da ih zavitlavate

Jedna od najlepših stvari kada ste najstariji je da možete da izvodite razne šale na račun mlađe braće i sestara jer će poverovati u apsolutno sve što kažete.

Sve će uraditi za vas

Vi ste njihov superheroj! Dok su mali, braća i sestre u vama vide božanstvo i praktično se ponašaju kao da su vam podanici. Donosiće vam vodu, voće i papuče, lagati za vas, pa čak i preuzimati na sebe krivicu za neke sitnice koje ste vi uradili jer znaju da roditelji prema njima neće biti tako strogi "jer su mali". Ova igra vremenom prestaje da funkcioniše, ali uživajte dok traje.

Uvek sedite napred

Jedna od prednosti je što postoje i lepe stvari koje dobijate zbog godina. Recimo, imate prednost da u automobilu sedite na prednjem sedištu pored majke ili oca, dok su mlađi pozadi.

Možete nešto i da naučite od njih

Mada ste celog detinjstva imali osećaj da ste "stariji" nego što zaista jeste samo zato što ste rođeni neku godinu ranije, mlađa braća i sestre mogu da budu korisni jer vas podmlađuju u društvu. Zahvaljujući njima, uvek ćete biti moderni i u toku sa onim što je aktuelno među novijim generacijama, od odeće preko aplikacija na telefonu do slenga.

Prvi su koje želite da zaštitite

Mada vam idu na živce i često pomislite da biste bili srećniji bez njih, mlađa braća i sestre su prve osobe koje u vama bude zaštitnički nagon. Volite ih, iako možete da se zakunete da su najdosadnija stvorenja na svetu. Za početak se trudite da stroga pravila koja su važila za vas za njih budu makar blaža. Definitivno ne želite da i oni prolaze kroz bilo koju tešku situaciju kroz koju ste vi prošli i činite sve da ih od toga zaštitite.

