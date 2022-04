PSEĆA DLAKA PREPUNA ČVOROVA: Kako da svom ljubimcu raščešljate UĆEBANE delove, a da ga ne boli?

Da li i vi često odustajete od češljanja svog ljubimca zbog toga što se vi preznojite, a vaš ljubimac istraumira zbog čupanja i boli, i što sve to mučenje predugo traje? A onda mu zapustite dlaku i vrlo brzo mora na šišanje. Imamo jedan praktičan savet (OVDE pročitajte ceo).

Jeste li čuli za KNOT OUT češalj za ljubimce? On nije običan, već specijalan češalj zahvaljujući kojem ćete konačno moći da se, bez mučenja ljubimca, izborite sa njegovom dlakom sklonom ućebavanju. On je češalj koji potpuno bezbolno:

Eliminiše čvorove

Sa kojim nećete morati da zapinjete , pa samim tim nema ni bolnog čupanja i mučenja psa

, pa samim tim Nema rizika od povrede ni ljubimca ni vas samih, jer su oštrice skrivene iza plastičnih zubaca

Kako ustvari ova četka funkcioniše?

Tako što najnormalnje kao i bilo kojom drugom četkom češljate dlaku ljubimca, a onda kada naiđete na deo kroz koji zupci ne mogu da prođu, kroz ućebani deo, ne vučete i ne čupate svog ljubimca, već samo pritisnete dugmence na češlju. Pritiskom dugmenceta aktiviraju se oštrice koje secnu samo ono što je neophodno da bi se dlaka detaljno i uredno raščešljala.

Gde ovaj češalj može da se nabavi? Možete da ga poručite OVDE , a možete to da uradite i pozivom na 011/6 888 999.

Odlična je ne samo za pse, već i za mace, konje, zečeve. Funkcioniše uz pomoć baterija (ne dobijaju se u pakovanju, ali mogu da se kupe u gotovo svakoj običnoj radnji i nisu skupe, obične baterije za daljinski, od voltu i po, 4 komada).

