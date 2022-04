NOVA POOZA KOJA OBEĆAVA NEVEROVATAN VRHUNAC: Probajte supernovu i osetite STRUHU od vrhova prstiju na nogama, pa sve do temena!

Poza Supernova jednostavno je jedna od onih poza koje ne smeju da se na nađu na vašem repertoaru tokom ljubavnog zanosa. Naročito kada se zasitite monotonije i uvek istih poza, ali i ako se više puta dogodilo da ste ostali uskraćeni za klimaks. Naime, Supernova ne samo da garantuje dostizanje vrhunca, nego obećava orgazam za pamćenje, jedan od onih koji se oseti kao prijatna struja od vrhova prstiju na nogama – sve do temena.

Vrlo verovatno nikad niste čuli za Supernovu, osim u kontekstu astronomije. Ali, uskoro ćeš znati zašto je upravo ovaj položaj omiljen položaj mnogih žena – između ostalog, Supernova je poza koju se lako može prilagoditi prema vlastitom ‘užitku’.

Kako izgleda ova poza

Kod ovog položaja jedan od partnera, bez obzira na to je li to muškarac ili žena, leži na ivici kreveta ili kauča. Treba leći licem okrenutim prema plafonu i gornji deo tela pustiti da visi s kreveta do poda. Kako bi poza bila prijatnija, pod glavu može staviti jastuk. Partner ili partnerka sada mogu birati hoće li zauzeti misionarski položaj, položaj kauboja/kaubojke ili pak onaj obrnute kaubojke.

Partner koji je gore sada može da počne da se ritmično kretaće i radi bolje ravnoteže može se pridržavati za struk partera koji leži ili se može i sam ili sama prebaciti sve do poda i pridržavati se rukama.

Zašto je ovaj položaj ono što vam je potrebno

Kod Supernova poze najbolje je što to što ima toliko opcija. Jeste i vi ona koja voli da bude dominantna ili ste više pasivan tip? Obožavate li da imate puno manevarskog prostora ili više volite da se partner potrudi oko vas dok vi uživate? U svakom slučaju, Supernova će ti vam se dopasti jer je to poza koja se može lako prilagoditi svakoj preferenciji pod jorganom.

Bonus ove poze

Uz sve navedeno, Supernova ima dva velika plusa. Kao prvo, partner koji je dole imaće izvrstan pogled na parterna koji je aktivan, što će povećati uzbuđenje. I još: partner koji je gore ima slobodne ruke te može dodatno stimulisati sebe ili partnerkin klitoris (u slučaju da je gore partnerka, ona može stimulisati partnerove testise u položaju obrnute kaubojke). Dakle, varijacija je mnogo, a garancije užitka – još više.

