DA LI STE BOLJI OD PROSEKA? Evo koliko dugo traje prosečan odnos: Da li je moguće da 43% parova vodi ljubav OVAKO KRATKO?!

I dok su nedavna istraživanja pokazala da seks u proseku traje oko sedam minuta, eminentni stručnjak dr Hari Fiš, specijalizovan za lečenje muških seksualnih problema, tvrdi da je čak i to preterivanje.

U anketi za svoju novu knjigu „Gola istina - vrhunsko seksualno obrazovanje odraslih“ otkrio je da čak 43 odsto parova u proseku ne vodi ljubav duže od dva minuta.

Kod 27 odsto ljudi seks u proseku traje tri do sedam minuta, kod 18 odsto njih zadovoljstvo je neprekidno od sedam do 15 minuta, dok samo 12 odsto parova kaže da njihov seks, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavne "krivce" za to navodi muškarce, iako se prevremena ejakulacija smatra stanjem u kojem se seksualno uzbuđenje ne može kontrolisati duže od jednog minuta. Više od 90 odsto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta, pa je u takvom seksu njihovo zadovoljstvo definitivno uskraćeno.

- Postoje velike varijacije među parovima, pa neki zaista vode ljubav i do sat vremena, ali mnogo ih je onih čije su strastvene seanse kratke - rekao je Fiš.

On dodaje da muškarci koji ne mogu da odlože orgazam dva minuta od početka seksa, ali ga ne dožive posle 40 minuta vođenja ljubavi, svakako treba da posete lekara jer se takvi problemi mogu ublažiti. U proseku, parovi vode ljubav dva puta nedeljno, a posledica kratkog trajanja seksa je svakako nedostatak želje za njim.

Takođe, u studiji iz 2010. na 300 heteroseksualnih bračnih parova, udate žene su u proseku želele da vaginalni seks traje 16 minuta. Neformalno Tviter istraživanje iz 2019. koje je sproveo GK na 2.380 ljudi nakon završetka penetracionog seksa pokazalo je da 61 odsto želi da penetracija traje oko pet do 10 minuta, u poređenju sa 26 odsto onih koji su rekli da žele da traje duže od 11 minuta.

