PILA SAM 2 KAŠIKE JABUKOVOG SIRĆETA DNEVNO I PRIMETILA FRAPANTNU PROMENU: Evo zašto ću ga ubuduće sigurno koristiti!

Verovatno čak i vrapci znaju starinski trik za mršavljenje - kašika jabukovog sirćeta razmućena u vodi! Pre opsesije različitim prirodnim napicima koji magično tope salo i skidaju kilograme koji na Internetu niču kao pečurke posle kiše, postojala je usmena legenda o takvom dejstvu jabukovog sirćeta.

Uprkos tome što je ovoj "metodi" popularnost opala, malo je žena koje su zapravo prestale da veruju u istu, pa s vremena na vreme sasvim sigurno čujete prijateljicu kako planira da je isproba - ponovo.

No, novinarka portala "Eat This, Not That" Kajla Garitano rešila je da proveri koliko istine zapravo ima u tvrdnji da jabukovo sirće pomaže u gubotku kilograma. Kajla kaže da je tokom ovog izazova primetila brojne benefite, ali mršavljenje nije bilo jedno od njih.

- Posle mnogo istraživanja jabukovo sirće pila sam po sledećoj recepturi: 250 ml vode, jedna kašika čistog meda, malo cimeta i 2 kašike jabukovog sirćeta. Ovo je umanjilo jačinu ukusa sirćeta, a pored toga cimet i med dodatno pomažu organizam i doprinese opštem zdravlju. Ovu mešavinu sam odlučila da pijem svako jutro tokom celog jednog meseca, pre nego što bih popila ili pojela bilo šta drugo. Ovo je trebalo da mi pomogne da očistim telo i pospešim varenje - započela je svoju priču Kajla.

Nakon što bi popila ovaj miks, Kajla je tokom dana jela i pila u uobičajenim količinama. Prvog dana kada je krenula sa izazovom se izmerila i zabeležila svoju težinu, a potom je jednom nedeljno tokom 30 dana ponovo stajala na vagu i beležila promene.

- Evo šta sam primetila: jabukovo sirće je obuzdalo moj apetit. Ovo je bila najuočljivija promena. Iako sam i dalje jela tri glavna obroka, nisam bila gladna tokom dana. Ograničila sam grickanje, a tokom obroka sam jela manje nego inače. Ipak, iako sam jela manje hrane, važno je napraviti razliku između namirnica zbog kojih ćete smršati i onih koje nemaju takvo dejstvo. Samo po sebi jabukovo sirće mi nije pomoglo da smršam. Međutim, verujem da je moglo da mi pomogne da izgubim kilograme da sam to kombinovala sa zdravom ishranom i vežbanjem - istakla je ova novinarka.

Kajla je primetila i da jabukovo sirće definitivno pomaže kod varenja:

- To je možda bilo jer sam ga pila pre kafe, koja je blagi diuretik. Takođe, poznato je da jabukovo sirće može da spreči gasove i nadimanje. Moj stomak je zahvalan za ovo, svakako.

Ona je zaključila i da joj je bilo naporno da ga ispija svako jutro, ali i da ujedno veruje da jabukovo sirće ipak može da donese neke benefite.

- Ako mi zatreba čišćenje organizma neću oklevati da pribegnem ovoj metod s vremena na vreme - naglasila je.

(Kurir.rs/Ženablic)

