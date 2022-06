PET NAJVEĆIH ZABLUDA O DIJETAMA: Krompir ne goji, sem ako ga pržite na dosta ulja, a voda sama od sebe NE MOŽE da istopi kilograme

Popiti tri litra vode dnevno, smanjiti unos ugljenih hidrata, izbegavati banane i krompir... sve su to saveti pojedinih dijeta, koje se smenjuju svake sezone - baš kao i modni trendovi. Otkrivamo vam pet laži o debljanju koje će vam pokazati zašto dijete ne treba pratiti slepo.

1. Banane goje

Nije tačno da banane goje zbog veće količine kalorija i ugljenih hidrata. Ovo voće sadrži tri prirodna šećera - saharozu, glukozu i fruktozu, koji, zajedno s vlaknima, trenutno podižu energiju, zbog čega su omiljeno voće sportista. Da ih se ne treba odreći, potvrđuje i podatak da dve banane daju dovoljno energije za trening od 90 minuta, a jedna sadrži samo 60 kalorija, što je manje od jednog nemasnog jogurta.

2. Večeru treba izbegavati

U većini dijeta naći ćete savet da treba da izbegavate večeru. No, ovaj savet vam neće pomoći u gubitku kilograma ako ste do tada preterivali sa unošenjem hrane i kalorija. Sve se svodi na količinu kalorija koju ste tokom dana uneli u organizam, a koja bi trebalo da bude srazmerna potrošnji kalorija. Ukoliko ste do večere konzumirali malo hrane, slobodno priuštite sebi bogatiji obrok, pritom pazeći da bude hranljiv.

3. Krompir je neprijatelj mršavljenja

Krompir predstavlja dragoceni izvor ugljenih hidrata, skroba i vode, koja čini čak 75 odsto ovog povrća. Osim toga, 100 grama krompira sadrži od 10 do 15 miligrama vitamina C, vitamine B1, B2 i vitamin E, koji se nalazi u kori. Takođe, u krompiru se nalazi i 25 miligrama magnezijuma, a to sve zajedno daje nam 83 kalorije. Zato, jedini nezdravi faktor u vezi s krompirom jeste način pripreme. Spremajte češće kuvani krompir, a prženi izbacite iz menija kad god možete.

4. Voda topi suvišne kilograme

Ispijanje vode može smanjiti lažni osećaj gladi s obzirom na to da naš mozak u većini slučajeva šalje pogrešne signale jer smo uglavnom žedni, a ne gladni. Ipak, voda nije učinkovita u borbi protiv suvišnih kilograma. Ukoliko je pijemo nakon teškog i nezdravog obroka, tačno je da ona oslobađa telo od toksina, ali ne i od suvišnih kilograma.

5. Nemasni proizvodi čuvaju liniju

Brojna istraživanja pokazala su da ljudi, u nastojanju da smršaju, konzumiraju lajt proizvode (sa 0% mlečne masti), uvereni da je to zdravija verzija određene namirnice. Ali kad je kalorijska vrednost u pitanju, kod većine tih proizvoda razlike su minimalne. Osim toga, skloni smo verovanju da te proizvode možemo jesti u neograničenim količinama, što je potpuno pogrešno. Pravo rešenje leži u umerenom uzimanju hrane i konzumiranju prirodnih, industrijski neprerađenih proizvoda, koji će naš organizam učiniti zdravim.

