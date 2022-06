OD SADA ĆETE I VI ZNATI KAKO: Nije sve što znate o namirnicama istina, OVO radite ako zaista hoćete da se ZDRAVO HRANITE!

Da biste sačuvali zdravlje, rečeno vam je da je da odbacite slatkiše, jedete samo sveže proizvode, preskačete testeninu, izbegavate crveno meso...

Saveta kako da se zdravo hranite je mali milion, vi ih sledite ali postavlja se pitanje da li njihove poruke zaista uvek odgovaraju istini. Stručnjaci kažu – NE!

Od sada ćete znati koji je najbolji put da vaša porodica i vi dođete do zdravih namirnica, zaboravite na ove mitove:

Sveže namirnice su najzdravije

Smrznuto voće i povrće je jednako zdravo kao i njihove sveže verzije. Zamrznuti su na vrhuncu zrelosti, što čuva njihove hranljive materije. A ako kupujete konzervirano voće i povrće, isperite ih pre nego što ih pojedete da biste smanjili količinu šećera i soli napola. Takođe, potražite konzerve sa oznakom „bez šećera“ ili „bez soli“.

Organska hrana je zdravija

Organska hrana može da znači manje pesticida za vašu porodicu, ali nema pravih dokaza da je i hranljivija.

Ako razmišljate o tome da se hranite organski, možda ćete želeti da počnete sa jabukama, breskvama... Kada se uzgajaju na konvencionalni način, mogu da imaju više ostataka pesticida od drugih proizvoda. Ipak, manje brinite o voću i povrću sa kožom koju ne jedete, a tu su i pomorandže i sve omiljeniji avokado. Bili organski ili ne, obavezno ih dobro operite pre upotrebe.

Zamrznutim obrocima nedostaju hranljivi sastojci

Osim što će da vam uštede vreme, mogu da budu zdravi za vas i vašu porodicu ako ih mudro odaberete. Kupite smrznuta jela koja uključuju nemasni protein, povrće i hranu od celog zrna. Obroci koji su pečeni ili spremljeni na pari su zdraviji, treba da izbegavate prženu smrznutu hranu i kremaste tepsije.

Pročitajte obavezno etikete koje će vam pomoći da masti i natrijum držite pod kontrolom.

Morate da odbacite slatkiše

Ne morate da zabranite desert u svojoj kući, učinite ga zdravijim (i još uvek ukusnim): voće sa malo mlečnih preliva, mala porcija slatkiša sa orasima i suvim grožđem koja podrazumeva crnu čokoladu sa suvim grožđem dodaće nekoliko hranljivih sastojaka vašoj ishrani. S druge strane, svedite primamljive torte i kolače bogate kalorijama na minimum.

Mleko goji

Tačno je da mlečni proizvodi imaju masti, holesterol i da su bogati kalorijama, ali vam takođe obezbeđuju kalcijum, proteine i vitamin D.

Da biste od njih imali koristi, izaberite mleko i jogurt sa nižim sadržajem masti, mladi sir. Kada su deca u pitanju, imajte na umu da je mališanima mlađim od dve godine potrebno punomasno mleko koje pomaže razvoju mozga. Kada kupujete voćne jogurte, uporedite etikete i izaberite brendove sa manje šećera po porciji.

Nemasno znači zdravo

Proizvodi na kojima piše da su nisu masni čine vam se idealnim, ali često imaju mnogo sastojaka koji ih čine manje zdravim izborom. Pre nego što ih stavite u radnji u vašu korpu, proverite sastav na paketu. Izbegavajte hranu sa visokim sadržajem natrijuma, šećera i kalorija. Kod kuće pojedite samo jednu porciju.

Za sladoled, na primer, to je pola šolje - jedna merica iz kašike za sladoled normalne veličine.

Treba da se klonite sokova

Ništa ne može da zameni hranljivu snagu svežeg ili smrznutog voća. Ali ako vaša porodica želi sok, izaberite 100% voćne sokove. Izaberite one koje prirodno imaju manje šećera - grejpfrut ili nar. Pića sa natpisima „od voćnog soka“ i „voće“ izbacite iz svojih kolica za kupovinu – obično su puna šećera i praznih kalorija. Kod kuće, popijte samo jednu čašu od 120 do 170 g dnevno, jer čak i 100% soka može da vam nabaci kalorije.

Kupujte sve na veliko

Mega-paketi hrane mogu da budu dobro rešenje, osim ako to nisu velike kutije s bezvrednom hranom. Tada je to samo veliki teret nezdravih iskušenja za vašu porodicu. Ako ih kupujete, nabavite namirnice koje često koristite. Da to bude povoljno i za vaše zdravlje i džep, promislite dobro da li možete da ih iskoristite pre nego što se pokvare.

Držite se samo krajeva prodavnice

Mnoge zdrave namirnice i proizvodi najčešće se u prodavnici smeštaju uz njene krajeve, ali nemojte preskakati ni srednje prolaze. Propustićete zdrave namirnice kao što su konzervirana tunjevina, pasulj, maslinovo ulje i sosove od paradajza. Tu ćete naći i sirće, senf i začine da biste dodali zdrav ukus jelima. U korpu ne stavljajte majoneze, kremaste sosove i sosove od sira.

Pakovana salata je skupa

Zelena salata i spanać pakovani u kese koštaju više od ovih namirnica kupljenih na kilo, ali ipak možete da uštedite novac.

Često se dogodi da vam propadnu namirnice koje ste nabavili i više nego što vam treba, a da se to ne bi dogodilo kupite ih spakovane u kese i dodajte u sendviče, supe ili omlet. Birajte ih na osnovu poslednjeg datuma „potrošiti do“. A da bi ovo zdravo zelenilo duže ostalo sveže, držite ga u frižideru na temperaturi od četiri stepena.

Preskočite testeninu

Dijeta sa malo ugljenih hidrata učinila je testeninu neprijateljem, ali smanjenje ugljenih hidrata za telo, posebno ono koje raste nije mudro.

Umesto toga, kupite testeninu od celog zrna da povećate unos vlakana. Dodajte u nju mladi sir, napravite sos na bazi paradajza i drugog povrća – odličan prilog su pečurke, brokoli ili tikvice.

Izbegavajte crveno meso

Nemasno crveno meso sadrži zdrave hranljive materije poput proteina, gvožđa i cinka. Ključ je da jedete pravu količinu:

55 g dnevno za decu od 2 do 3 godine

145 g dnevno za decu od 9 do 12 godina

179 g dnevno za odrasle.

Da biste dobili prave porcije bez otpada, možda ćete morati da kupite manje količine ili dodatno zamrznete.

Ovo meso koristite kao prilog na porodičnim večerama, čineći povrće i integralne žitarice središnjim delom obroka.

Ne vodite decu u kupovinu

Prodavnica može da bude odlično mesto da se deca zainteresuju za zdravu hranu. Veća je verovatnoća da će jesti ono što su pomogli da izaberu. Kod kuće, zamolite ih da vam pomognu u planiranju obroka, ako već znaju da čitaju naučite ih šta da traže traže na etiketama, šta je dobro (vlakna), a šta treba da izbegavaju ili ograniče (zasićene i trans masti).

Neka biraju sami zdrave ručkove i užinu, a da biste odbili njihove molbe za slatkiše ili kolačiće, dajte im malu užinu pre nego što krenete u prodavnicu.

