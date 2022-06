NIZ TEGOBA SE DEŠAVA KADA APSTINIRAMO OD S*KSA! Psihoterapeut objasnila da žene mogu imati TEŠKE posledice‚ evo i KAKVE

"Čekala sam pravog, konzervativno sam vaspitana", ovo su neki od razloga zbog kojih su se mnoge žene po prvi put upustilie u seksualne odnose u kasnim, dvadesetim ili tridesetim godinama.

Kako se naše telo i psiha ponašaju kad ne zadovoljavamo potrebe ili kasno stupimo u seksualne odnose, i kakve posledice za muškarce i žene može da ima dugotrajna seksualna apstinencija, neka su od pitanja na koja je odgovor dala psihoterapeut Marija Milenković gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- To je intimno i lično pitanje. Ne postoji pravo ili univerzalno vreme kada treba stupiti u seksualne odnose. To je individualna stvar i seksualnost je esencija života. To je odlika naše ličnosti. Kako doživljavamo detinjstvu, majku dosta utiče na to. Kod rasturenih porodica imamo Edipov kompleks na primer. Svi ti faktori utiču na našu sliku o svetu i o partneru za kim tragamo - rekla je Marija Milenković.

Dugotrajna apstinencija, kako kaže psihoterapeut Milenković, može dovesti do niza tegoba poput gubljenja ciklusa.

- Imamo paradoks. Imamo devojke koje vrlo mlade stupaju u seksualne odnose i žene koje kasno ulaze u seksualne odnose. To je nemogućnost adaptacije i pronalaska sebe u tom seksualnom smislu. Uzrok može biti neadekvatni porodični odnosi i traume. Dolazi do toga da dugotrajna apstinencija dovodi do niza psiholoških tegoba. Vrlo često se dešava da žene onda izgube ciklus, a tu se medicina i psihologija prepliću - objasnila je psihoterapeut Milenković.

