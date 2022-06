PA ŠTA AKO JE TRI PUTA DEBLJA OD MENE: Obožavam svoju ŽENU, a kod nje me posebno PRIVLAČI OVO! (FOTO) (VIDEO)

Negovateljica Britani Džeks godinama je ulazila iz veze u vezu, ali je ubrzo digla ruke od ljubavi kada je shvatila da je većina partnera ili ostavi ili primorava da ode na dijetu. No, ova 24-godišnjakinja na kraju je ipak našla čoveka svog života u vršnjaku Metu Montgomeriju, fitnes treneru koji je duplo mršaviji od nje!

Britani i Met spojili su se preko Fejsbuka u avgustu 2020, a par je odmah "kliknuo". Oboje kažu da je to bila ljubav na prvi pogled, a ubrzo su se verili, prkoseći tako osudama i ismevanju okoline zbog očigledne razlike u konstituciji.

Da je njihova ljubav zaista jaka dokazuje i činjenica da je njihova porodica proširena za još jednog člana - par je dobio bebu!

- Od trenutka kada smo se upoznali - našli smo se. U početku sam malo oklevala, bila sam u vezama u kojima su mi momci govorili da će me ostaviti ako ne počnem da držim dijetu ili ne okušam da smršam. To je uticalo na moje samopouzdanje i u jednom momentu sam zaista pokušavala to. Ali onda sam shvatila da ako to uradim, više ne bih volela sebe i menjala bih se kako nih udovoljila tuđim percepcijama lepote. Nisam bila sigurna da li ću ikada naći nekoga ko me zaista voli kakvu jesam, ali nakon što sam upoznala Meta - nisam mogla da da budem srećnija - ispričala je ova Kanađanka medijima.

Met je istakao da ga je odmah privuklo Britanino samopouzdanje i pozitivna poruka o telu, kao i da su njegove prethodne veze sa mršavim devojkama uvek bila prepune problema zbog njihove nesigurnosti.

- Bio sam u vezama sa mršavim ženama i one uopšte nisu bile srećne same sa sobom. Nisu bile pozitivne i stalno su se osećale kao da moraju da promene nešto u ili na sebi i mene je to nerviralo. Kada sam upoznao Brit, bila je toliko sigurna u svoje telo, to mi se dopalo kod nje - ona ne želi da promeni ništa, a ja to nikada ne bih ni tražio od nje. I ja volim hranu, tako da je plus to što ne brinem o tome koliko će kalorija ona uneti ili da li je na dijeti. Samo želim da jede šta god želi i bude srećna - istakao je ovaj mladić.

Uprkos savršenoj vezi, par se suočava sa negativnošću na Internetu, gde im svakodnevno stižu uvrede, ružni komentari i lažno dobronamerni saveti o tome da nisu jedno za drugo.

- Primetio sam da ljudi zure u nas na ulici, ali ipak većinu uvreda dobili smo onlajn. Ljudi neprestano komentarišu na Instagramu i ukazuju na to da nisam dovoljno krupan za nju - kaže Met.

On je odbacio takve navode i naglasio kako ih to što su različite građe i veličine ne sprečava da se vole i privlače.

- Volela bih da su veze u kojima su partneri različith konstitucija češće i prihavtljivije. Definitivno postoji zabluda da debela i mršava osoba ne mogu da budu na pravi način intimni ili da zasnuju porodicu zajedno. Mi u tome nikada nismo imali problema, i presrećnoi smo što smo upoznali jedno drugo - zaključila je Britani.

Kurir.rs / Blic.rs

