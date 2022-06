BRAT MI SE JAVIO TRI NEDELJE NAKON NJEGOVE SMRTI: Ovo je glavni razlog našeg ŽIVOTA na zemlji i kada ga otkrijemo sve gubi smisao!

Eni Kagan, kiropraktičarka iz SAD-a, šokirala se začuvši glas svog brata koji je naglo umro tri nedelje ranije. Isprva je mislila kako ima priviđenja, da gubi razum, ali tad je shvatila kako je to zaista njegov glas te da očajnički želi nešto da joj ispriča. Uverio je kako je to zaista on nakon što joj je dao mnoštvo dokaza, govoreći stvari koje je samo on znao.

Potom joj je pričao o tajnama života, kako je to kada umreš te o životu nakon smrti. Eni je kasnije napisala knjigu o tome u kojoj sve opširno opisuje.

Knjiga se zove "The Afterlife of Billy Fingers", a ovo je mali deo njenog iskustva:

- Tri nedelje nakon što je umro, moj brat Bili me probudio u zoru i počeo mi opisivati šta se događa sa njim u zagrobnom životu. Isprva sam mislila da zbog velike tuge zamišljam njegov glas, ali on je počeo da mi priča kosmičke tajne, tajne koje nisam mogla ignorisati. Postala sam njegov učenik. Bili me naučio da svima nama nakon rođenja nastupa neka vrsta amnezije. Jedna od glavnih stvari koje radimo na Zemlji je to da se pokušavamo setiti onoga što smo zaboravili. Ali, nakon smrti shvatićemo mnoštvo stvari koje nismo znali dok smo bili živi. Ovo su neke od njih: Život na Zemlji nije kazna za prestupe u prošlom životu bez obzira što se ponekad čini tako. Bol je deo ljudskog iskustva. Sami ste izabrali svoje životne okolnosti pre nego ste se rodili, ali to je gotovo nemoguće razumeti dokle god živite na Zemlji. Ukoliko bi razumeli te stvari, život bi izgubio neki svoj smisao.

Društvo vas uči ograničenjima. Ali, bez obzira na to što ste naučili, sve što ste ikada trebali je već u vama. A ko ste vi zapravo, to je daleko iznad vašeg shvatanja. U središtu svega je energija - nematerijalna stvar koja se zove ljubav. Pravu snagu ljubavi ne možete iskusiti na ovoj planeti, ne postoji način za to. Tamo, na drugom svetu, ljubav je bezuslovna. Voljeni ste bez obzira na to kao ste živeli. Smrt nije toliko ozbiljna kao što mislite da je. Smrt je zapravo vrlo prijatna. I opraštanje od ljudi koje volite nije toliko ozbiljno kao što se čini, jer ćete se opet sresti. Nakon što umrete, kao da ste isisani iz svog tela u svojevrsnu komoru koja briše sve loše stvari koje ste prošli u životu. Sva bol nestaje. Na drugom svetu, nakon smrti, se zaista osećate kao da ste upravo to vi. A ne kao na Zemlji, gde ste sputani drugim ljudima, situacijama i često niste ono što zaista jeste. Greh i kazna, odlazak u raj ili pakao zapravo ne postoje, to je deo ljudskog verovanja. Greške koje ste napravili na Zemlji tamo i ostaju. Nakon što umrete, imate priliku da sagledate svoj život, videćete gde ste pogrešili, ali ne osećate osudu zbog toga. Zapravo shvatite kako ste imali lep život, a samo su neki njegovi delovi bili teški - pisalo je u njenoj knjizi.

