SMUČI MI SE KAD ČUJEM DA MLADI MUŠKARCI IMAJU S*KS SAMO OVOLIKO PUTA NEDELJNO: Zovu ih DR*LJAMA, a evo šta kažu o svojim potrebama

Kada muškarci uživaju u seksu i ne prezaju od toga da ga potraže kad god, društvo ih uglavnom karakteriše kao "mačo muškarce". Međutim, kada je žena ta koja ima visok libido i želi mnogo seksa, i to sam različitim muškarcima, epiteti koji je prate nikada nisu preterano laskavi.

Sasvim očigledno je reč o dvostrukim aršinima, iako se poslednjih godina žene malo uspešnije bore se takvom stigmatizacijom. Ipak, kako je to danas biti žena sa visokim libidom, luda za seksom? Tri žene različitih godina i emotivnog statusa progovorile su otvoreno o tome, prenosi "Daily Mail".

Lejla ima 30 godina i trenutno je sama.

- Muškarci se pretvaraju da žele ženu koja neprestano želi seks, ali kada imaju takvu, misle da je to pretnja. U početku su svi u stilu: "Vau, ti si neverovatna. Sviđa mi se koliko voliš seks". Onda, kada ja želim odnos, a oni ne, to se menja u: "Nešto nije u redu sa tobom. Danas smo to već obavili. Zar nije dovoljno?".

Ako prestanem da ih gnjavim, to se pretvara u optužbe: "Znam te. Ako nemamo seks svaki dan, penješ se na zidove. Sigurno ga dobijaš negde drugde". Jednom sam bila godinu dana sa jednim mokom i stvarno smo se sprijateljili sa njegovim najboljim prijateljem i njegovom devojkom. Kada smo raskinuli, ona mi je priznala da im je bivši govorio da sam nimfomanka i "dro*a", jer mi nikada nije bilo dovoljno. To je prokletstvo žena sa visokim libidom: uvek te zovu "ku*vom". Muškarci nisu navikli na žene koje se ne stide što vole intimne odnose i vole ga u velikoj količini.

Moji porivi su životinjski, to je primitivna stvar, a ne nešto što mogu da kontrolišem. Umorna sam od izvinjavanja jer želim odnose, mrzim to.

Imam još drugarica čiji partneri izbegavaju odnose. To su mladi ljudi. Ne govorimo i starijim muškarcima koji ne mogu da imaju erekeciju i izbegavaju odnose zbog toga. Govorim o muškarcima u ranim 30-ima koji ne mogu da imaju seks više od dva puta nedeljno - zaključila je ova dama.

Alis ima 21 godinu, završila je prava i nema stalnu vezu

- Presrećna sam jer sam rođena u generaciji Z. Volim seks i ne stidim se toga. Znam da nije uvek bilo tako i žao mi je žena pre mene. Seks nije velika stvar za moju generaciju. Ako vam se neko sviđa, imate odnos sa njim, a možda se to kasnije razvije u vezu. Seks nije nešto što čuvate za nekog posebnog. Nema potrebe da čekam pre nego što da uradim i ne moram da strahujem da će me neko osuditi.

Mislim da sam opuštena u vezi seksa, jer su moji mama i tata bili sjajni kada je reč o toj temi. Razgovarali su sa mnom o tome, o kontracepciji i pristanku. Otvoreni su da ih pitam bilo šta, ali uvek mogu da odem na Internet i saznam šta me zanima. Ne mogu da zamislim kako izgleda živeti, a da nema ničeg o seksu na Internetu.

Ne brojim sa koliko sam njih spavala, to je nebitno. Seks je prirodan i nema čega da se stidimo. Većina mojih prijateljica ima zdrav libido, ali je moj najveći. Znam i da se sve mlade žene ne osećaju kao ja, da se brinu da će ih neko osuditi. Ali mnogo je bolja situacija nego što je to bila. Ako odbijete da se osećate loše u vezi toga, niko vas ne može naterati da se osećate loše.

Grejs ima 46 godina i sada je u srećnoj, 46-godišnjoj vezi

- Vrlo brzo sam otkrila da je seks prijatan. Sećam se kako sam stajala gola na prozoru moje spavaće sobe, koji je gledao na prilično prometan put, a imala sam 13 godina. Želela sam da ljudi vide i bilo je uzbudljivo misliti kako ću napaliti nekog jednostavno otkrivajući svoje telo. Izgubila sam nevinost u 16. godini, ali sam se zezala sa dečacima još od 13. godine - puštala sam da mi dodiruju grudi ili stavljaju prste u mene.

Nisam imala pojma da sam drugačija od ostalih. Sve što sam znala jeste da mi je želja za seksom bila neodoljiva. Tek kasnije sam shvatila da to nije norma. Moj seksualni nagon postao je predmet šale među mojim prijateljima. Svi su znali da sam luda za seksom i da spavam sa više momaka nego oni.

Za mene su odnosi bili u vezi sa moći. Često bih terala muškarce da čekaju mesec dana da bismo spavali. Nosila sam provokativan veš i zabranila bi im da rade bilo šta osim da me ljube. Jednom kada bi počeli da imamo odnose, brzo bih se umorila od nih. Mislim da mi se dopadala cela ta igra, koliko i sam odnos.

Nisam bila verna. Moj uobičajeni obrazac od ranih dvadesetih do četrdesete bio je da imam tri muškarca na raspolaganju odjednom. Jedan je bio momak sa kojim sa se viđala, ali pokušavala sam da ga odbacim. Drugi je bio mladić sa kojim sam pokušavala novu romansu, a uvek sam flertovala sa još jednim ili dvojicom.

Deo mene je zaista želeo da budem kao druge devojke i da imam finog, stalnog dečka i da budem dobra devojka, ali nisam mogla da se smirim. Imala sam nekontrolisan apetit za seksom, spavala sam sa najmanje 100 muškaraca, a 150 je verovatno bliže istini. Usporila sam tek kada sam napunila 40. Ono što me je nateralo da prestanem jeste usamljenost.

Onda sam otišla na terapiju, suočila se sa nekim istinama o sebi i upoznala nekog ko mi se zaista dopao. Nisam htela da ga prevarim jer nisam želela da ga povredim. Naučila sam da pustim nekog unutra. To je bilo pre četiri godine. I dalje smo zajedno, a ja nisam zalutala. Naš seks je dobar, ali prvi put to nije u fokusu moje veze niti je definiše.

Nikada nisam zažalila zbog broja partnera niti seksa koji sam imala, ali žalim jer sam varala.

