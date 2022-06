OSTALA TRUDNA DVA PUTA U ROKU OD NEDELJU DANA! Njene ćerke NISU BLIZNAKINJE, već pravo malo čudo medicine: Molila sam se za DETE!

Svega mesec dana nakon što su joj lekari dali prognozu da ima jedva pet odsto šanse da ikada više ostane u drugom stanju, Alina Luka (30) je saznala da je zatrudnela i to dva puta. I to su obe trudnoće začete u roku od nedelju dana.

Luka, iz Bektona, u istočnom Londonu, oduvek je sanjala da ima veliku porodicu, ali njene šanse su bile ometene njenom nedovoljno aktivnom štitastom žlezdom. Posle dve godine pokušaja da dobije drugo dete sa partnerom Rikom Karmeom, odlučila je da odustane. Svega mesec dana kasnije, prenosi Daily Mail, ova 30-godišnjakinja je saznala da je trudna.

foto: Profimedia

Da čudo bude veće, tokom ultrazvuka u 12. nedelji ona je otkrila da zapravo očekuje dve bebe. Lekari su utvrdili da su začete - u razmaku od nedelju dana.

Neverovatno redak fenomen, naučno poznat kao superfetacija, javlja se kada se druga trudnoća dogodi samo nekoliko dana ili nedelja nakon prve. Međutim, bebe rođene na ovaj način zvanično nisu blizanci.

Naime, superfetacija se dešava onda kada se jajna ćelija oplodi spermatozoidom i implantira u matericu po drugi put, samo nekoliko dana ili nedelja nakon što se proces začeća već odgirao u materici. Izuzetno je retka pojava, sa svega nekoliko slučajeva prijavljenih u medicinskoj literaturi do sada u Velikoj Britaniji, Italiji i Kanadi.

Superfetaciju je teško dijagnostikovati, jer se za svako prisustvo dva fetusa u materici obično pretpostavlja da su blizanci. Glavna karakteristika superfetacije je da dva fetusa rastu različitom brzinom. Bebe rođene kroz superfetaciju često se smatraju blizancima, jer se često rađaju istog dana. Međutim, oni zvanično nisu blizanci. Blizanci su ili identični - kada se jedno jaje podeli na dva dela nakon što se oplodi - ili neidentični, kada se dve odvojene jajne ćelije oslobađaju iz jajnika u isto vreme, oplođene različitim spermatozoidima i implantirane u matericu.

foto: Profimedia

Mama Alina, koja je u martu rodila dve ćerke, Eli i Mili Karmea, veruje da je njeno iskustvo bilo ništa drugo do "čudo", s obzirom na to da se molila za samo još jedno dete.

- Zatrudnela sam dok sam već bila trudna. Nisam mislila da je to moguće. Pitala sam doktora da li je ozbiljan? Kako je moguće da zatrudnite kada ste već trudni? Rekli su mi da je to veoma retko, ali da se dešava. Saznali smo da su bebe začete u razmaku od nedelju dana jer je jedna od njih bila manja na snimku. Pravo je čudo da mi se to dogodilo - ispričala je Alina Luka.

Ona ističe da je ovo saznanje bilo veliki šok za nju i njenog partnera jer su se molili za još jednu bebu, ali su i odustali s obzirom na prognoze lekara. Luka, koja je već majka devetogodišnje devojčice, saznala je za trudnoću tokom prošlog avgusta.

- Uvek sam želela veliku porodicu. Dve godine nisam mogla da zatrudnim i odustala sam. Rekli su mi da imam od pet do deset odsto šanse da zatrudnim jer imam hipotireozu, što otežava začeće. Prošle godine sam rekla da ću odustati jer sam bila uznemirena i mislila sam da nema smisla da pokušavam ponovo i, ako će se desiti, desiće se. I posle mesec dana sam saznala da sam trudna. Plakala sam od radosti - svedoči uzbuđena mama i dodaje da je pozvala svoju sestru da ponovo pogleda test na trudnoću da li je pozitivan jer nije verovala svojim očima.

foto: Shutterstock

Gospođa Luka je 15. marta rodila dve ćerke, u 35. nedelji trudnoće. Mama devojčica koje su rođene u jednom minutu razmaka i približne težine (oko 1,900 grama) od tada je postavila Instagram stranicu u pokušaju da podigne svest o superfetacionim trudnoćama.

- Trudnoća je bila veoma teška i bolna. Mislila sam da će mi se leđa slomiti jer mi je stomak bio tako veliki, a ja sam mala žena. Koža mi je bila tako rastegnuta i imala sam toliko tragova da sam verovala da će mi stomak uskoro eksplodirati. Ali prvi put kad sam ih držala u rukama, bilo je neverovatno. Sve vam je duplo, ne samo zato što imate dve bebe, već i vaše emocije i vi ste osetljiviji. Sada, kada pričam ljudima moju priču, oni me gledaju i misle da sam luda i pitaju se kako je to moguće. I meni da je neko ispričao pre mog iskustva ovako nešto, mislim da bih isto reagovala - zaključuje Luka.

