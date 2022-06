DEČKO MI JE PRIZNAO DA MU VEĆ GODINAMA SMRDIM: Očajna sam! Perem se na svaka DVA SATA, čak i na poslu, ali ništa ne pomaže!

Jedna žena je na popularnom sajtu Mumsnet ispričala da ju je nedavno partner potpuno šokirao, kad joj je prvi put za četiri godine veze priznao šta misli o mirisu njenog tela. Osećala se, kaže, grozno, i ne shvata zašto joj nije ranije ništa rekao, a onda je postala svesna da i drugi ljudi verovatno misle isto što i on.

Kako piše Mirror, u objavi je objasnila da je oduvek bila svesna da se jako znoji ispod pazuha, ali ju je komentar njenog dečka ipak povredio, iako je to rekao na pristojan način.

foto: Profimedia

- Radim u kancelariji i često i sama shvatim da, već 10 minuta nakon što obučem radnu majicu, imam ispod ruku mrlje od znoja. Kad nosim crnu bluzu takođe se ne osećam dobro, čak i ako to niko drugi ne vidi, jer osetim da mi je područje pazuha natopljeno znojem - napisala je u objavi.

Ipak, sve do pre neki dan nije shvatala da zaista ima problem. Nosila je naime roze košulju bez rukava, misleći da se tako neće pojaviti mrlje od znoja, a kada je došla na posao i otišla u toalet, u ogledalu je videla mokre pazuhe. Iako na poslu svaka dva sata ode u toalet i opere taj deo sapunom, smrad se i dalje oseti, pa se već neko vreme trudi da ne stoji preblizu ljudima.

foto: Profimedia

- Taj dan sam došla kući i rekla dečku da mislim da se znojim više od proseka, a on se složio i rekao da je primetio da smrdim već pre nekoliko godina. Bila sam užasnuta jer, ako je on primetio, onda verovatno svi na poslu misle isto. Zaista mi nije jasno zašto se to događa jer vežbam, puno šetam i hranim se zdravo - nastavila je.

Korisnici Mumsneta u komentarima su pružili podršku i ponudili savete, a neki su ispričali i svoja iskustva s istim problemom.

foto: Profimedia

- Imala sam sličan problem i dobila sam savete da često perem peškire i posteljinu, odeću i brushaltere već nakon samo jednog nošenja. Takođe, nosite odeću od prirodnih tkanina, a ne od sintetike - komentarisala je jedna korisnica.

"Postoje tretmani za preterano znojenje, idite kod svoga lekara", napisala joj je druga korisnica, a treća je dodala: "Nemojte da se osećate posramljeno, to je medicinski problem, niste vi krivi."

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:48 OGLASILA SE DEVOJKA KOJA JE DIGLA CELU SRBIJU NA NOGE: Raskrinkala seksualne manijake na Telegramu A SADA ŠOKIRALA IZJAVOM