RIZIKUJETE DA SE INFICIRATE, ALI TU NIJE KRAJ: Postoji više razloga zašto treba da odustanete od AKCIJE NA PLAŽI!

Leto je stiglo, a mnogi parovi su željni vrelih avantura na pesku. Ukoliko se sa partnerom spremate da otputujete na more i ako ste planirali da tamo probate, ono o čemu mnogi parovi maštaju, a nisu se svi usudili da probaju, dobro razmislite. Evo šta morate da znate ukoliko želite da probate seks na plaži.

Pazite na bakterije

Javna kupališta su leglo bakterija. U rekama, jezerima i moru nalaze se bakterije koje mogu izazvati brojne infekcije. Ista stvar važi i za bazene, posebno ako nisu pravilno dezinfikovani. Takođe, kada je pH vrednost vode iznad svojih normalnih okvira, sredstva za dezinfekciju gube svoju funkciju.

foto: Profimedia

Seks u vodi boli, nema užitka

Voda ispira "prirodni lubrikant", zbog toga će doći do trenja koje može biti bolno za oba partnera, a može proizvesti i mikro-ogrebotine i infekcije, nezavisno od toga u kakvoj ste vodi.

Prezervativi su neupotrebljivi u vodi

Iako većina proizvođača tvrdi da su njihovi perzervativi otporni na vodu, to ne znači da su u takvim okolnostima potpuno delotvorni. Naučnici tvrde da hlor iz bazena može oštetiti kondome i smanjiti njihovu delotvornost.

foto: Profimedia

Neprijatnost na koju niste računali

Peščane plaže često izgledaju kao iz bajke, romantike ima u izobilju, ali to nije idealno mesto za seks. Sićušna zrnca peska uvlače se svuda, pa mogu da vam smetaju. Teško da ćete moći da se opustite, žuljaće vas pesak ili sitni kamečnići, moraćete da ispod sebe stavite peškir ili nešto mekano... Sve to će učiniti da ste više napeti nego što ćete uživati. Na kraju, i na većini plaža i u moru ste na javnom mestu. Koliko god to nekome može biti privlačno, velikom broju ljudi je zapravo vrlo neprijatna mogućnost da budu "uhvaćeni na delu".

(Kurir.rs/Srbija Danas)

Bonus video:

01:29 I U SRBIJI MOŽE DA SE UŽIVA U SPORTOVIMA NA VODI! Plaža nadomak Negotina je prava prirodna OAZA!