UŽASNA TRAGEDIJA! TV zvezdi UMRLA BEBA dva dana nakon porođaja: Sve je bilo u redu, ne znam kako se to desilo! Oglasila se OČAJNA

Britanska rijaliti zvezda i influenserka Loren Rouz Gudžer otkrila je kako je njena ćerka Lorena preminula samo dva dana nakon porođaja. Nije želela da ulazi u detalje oko smrti jer ne zna šta nije bilo u redu s njom ili njenom bebom.

- Lorena, počivaj u miru. Bila je najlepša zdrava beba koju sam ikad videla, baš kao i njena sestra Laros. Rečima ne mogu da opišem kako se osećam kao majka koja je nosila dete mesecima savršeno i rodila ga, a moj anđeo mi je sada oduzet - započela je očajna Loren.

Dodala je kako nije bilo komplikacija na porođaju ni u trudnoći.

- Bila je dobro i zdrava, ali neću sada ulaziti u detalje jer znam da ništa nije bilo pogrešno s njom ni sa mnom. Slomljena sam. Vratila sam se kući iz bolnice, ja i Čarli proveli smo toliko vremena s našom devojčicom Lorenom i još se nisam oprostila s njom. Molim vas, mogu li da zamolim fotografe da poštuju našu privatnost. Nikada neću preboleti ovo, ali naučiću kako živeti svaki dan s Lorenom u srcu, ona će uvek biti sa mnom i ja ću opet biti s njom jednog dana. Moja Lorena, volim te puno - napisala je influencerka uz crno-belu fotografiju na kojoj drži ćerkinu ručicu.

"Skrhani smo zbog ovako tužne vesti", "Srce mi je slomljeno", "Zauvek će biti s nama", "Suze mi idu dok ovo čitam", "Ne mogu to ni da zamislim. Ostani jaka', pisali su joj pratioci u komentarima.

Inače, Loren na društvenim mrežama prati oko 900 hiljada ljudi, a popularnost je stekla učešćem u šou programima "Dancing on Ice", "Celebrity Big Brother" i "The Only Way Is Essex".

