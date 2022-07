NE BUDTE SELJANKE, MORATE DA ZNATE DRESKOD: Evo šta sve NE SME da se NOSI na SVADBU: Čipka, patike, a OVO je malo ko znao!

Na Reddtu jedna žena je postavila vrlo zanimljivo pitanje, a prenosi Net.hr: Kakav je tačno "dress code" u svadbama?

Pitanje glasi: "Dres kod na svadbama? Da li tako nešto još postoji? Npr. za žene - ne nošenje belog na tuđu svadbu, i vaše mišljenje o nošenju prsluka na odelo kao običan gost?"

Mnogi su u komentarima izrazili svoje mišljenje.

"Mene više zanima da li možeš da se pojaviš u običnoj polo majici i nekim jednostavnim pantalonama? - glasio je komentar s najviše lajkova

- U regionu su sve svadbe manje više tipske, mi nemamo kao u Americi ono "backyard wedding", "formal wedding" itd, itd. Dakle, u nas se za svake svatove oblači više - manje isti dresscode. Žene u neke finije haljine, samo ne bele, a muškarci odelo ili košulja i fine pantalone, u zadnje vreme se sve manje nose cipele, a češće neke lepše patike - rekla je pa nastavila.

- Ostalo je stvar preferenci. Mužu nikad ne bi dala da obuče košulju kratkih rukava, jer mi je to nekako samo za vozače autobusa. Ali i to spada u dres kod pa "ko voli nek izvoli". Lično nisam fan proslava gde moraš da paziš kako ćeš sesti, plus prostitutskih štikli, ali opet ima žena koje se baš tako obuku za svatove. Za prsluk nije uobičajeno da ga nosi iko osim mladoženje, ali ako ga neko i nosi to bi trebalo da bude neki baš blizak rod... sumnjam da bi iko na "nebitnu" svabu išao toliko sređen. Sve u svemu, mene nije briga šta drugi nose niti to komentirišem, ali neke stvari sama ne bih obukla na venčanje - bio je jedan od iscrpnih odgovora.

Postoji i ženski dress code

- Trudim se da uvek imam košulju, neku dugih rukava i cipele neke, da baš nisam u majici i patikama - odgovorio je jedan korisnik, kratko i jasno.

Jedna korisnica tvrdi da postoji i "ženski dres kod", a to podrazumeva:

- Da ne sme biti belo, svetlo bež ili boje "slonovače", puderasto/pastelno roza, kao ni čipkasto, crveno da ne bi odvukli pažnju od mlade. Pored toga devojka mora paziti da ne bude previše, odnosno, da bude umereno, haljina ne sme biti kraća od iznad kolena, "preotvorena" poput bretela i golih leđa, nekih izreza na haljini, ne sme imati ukrase poput perlica u kosi, jer je to rezervisano za mladu.

- Oblačim se kako mi je ko drag, uži ili širi član porodice. Jer neko zove na svadbu reda radi, jer mu je majka rekla da moram doći... Ali opet neću doći kao seljak.

Neki su ipak imali poprilično liberalan stav.

- A mislim, realno možeš da dođeš kako hoćeš. Bilo bi super da pogodiš onako kako se svi srede da ne odskačeš previše. Svi smo inače na poslu u nekoj polo, možda "casual" košuljici, farmerkama i patikama. Kod kuće ili u kafanu lagano u "treši". Prijatno mi je da vidim da se društvo malo sredi tu i tamo.

