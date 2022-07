IMA 95 KILOGRAMA I DEFINITIVNO JE JEDNA OD NAJZGODNIJIH DAMA! Pokazala TELO bez mana i ostavila sve u ŠOKU: Da li je moguće? VIDEO

Novi Tiktok trend oduševio je dame širom sveta, te su se brojne devojke odlučile da i same učestvuju u njemu. Naime, devojke širom planete pokazuju kako njihova tela izgledaju sa 90+ kilograma, stavljajući Tiktok zajednici do znanja da je broj, upravo to, samo broj i da nas on ne definiše.

Kako ćete izgeledati zavisi koliko od vaše težine, tako i od toga koliko ste visoki, koliko mišića imate i kako su oni izgrađeni. Iz tog razloga fame širom sveta podelile su svoje video snimke i oduševile sve željom da prošire body positve pokret i tako pomognu tinejdžerkama da zavole svoje telo.

- Pokazujem svoje telo od 98 kilograma, 161 centimetar! Zapamtite da nema dva ista tela, napisala je Bili.

- Ovako 113 kg izgleda na meni - podelila je Anđelika.

- Ja sa 108 kilograma. Broj na skali ne definiše vas ili vašu vrednost - dodala je Kejti.

U drugom snimku, manekenka Mari Temara je pokazala svoje telo visine 188 cm i otkrila je da ima 95 kilograma.

TikTok trend je dobio mnogo pohvala na mreži, posebno od onih koji sebe vide u predstavljenim tipovima tela.

- Bilo mi je teško jutros zbog toga kako sam izgledala. Ali ti si tako lepa i imaš isti tip tela kao ja i zbog toga sam se toliko dobro osećala, glasio je jedan komentar Anđeliki.

- Ovi video snimci i svih ovih prekrasnih 90+ žena čine da se osećam mngoo bolje i da prihvatim svoju težinu, piše u komentaru.

(Kurir.rs)

