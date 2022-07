UHVATIO ŽENU KAKO RADI OVO ISPOD JORGANA! Poludeo jer misli da ga žena vara: Nije htela ni da me pogleda nakon što smo imali S*KS!

Jedan muškarac se magazinu "The Sun" požalio na suprugu i dodao kako su on i supruga trenutno s decom na odmoru na Kipru. Ona inače, kaže, radi za jednu firmu koja prodaje dodatke prehrani i medicinska pomagala i često zbog posla izlazi. Opšte nema ništa protiv toga jer ih njen posao finansijski izdržava, no sada počinje da mu smeta.

foto: Profimedia

- Već smo se bili udaljili pa smo odlučili s decom da odemo na odmor, a poslednjih par puta ni s*ks sa suprugom nije kakav je inače i sada sam uveren da me vara - započeo je muškarac i dodao:

- Ja radim od kuće da bih mogao da budem s decom. Inače, žena i ja imamo dobar seksualni život i ona je uvek spremna na sve što želim, ali se u poslednje vreme puno svađamo. Ona naime želi subotom naveče da izlazi bez mene, a to je nekad bilo naše vreme za porodicu. Sada je najednom postala i tajnovita u vezi svog telefona i stavila je lozinku.

Probudio sam se u toku noći i video kako ispod ćebeta šalje nekome poruku, ali je rekla da je neki problem na poslu. Sinoć sam se probudio i nije bila pored mene. Uspaničio sam se i nazvao je, a ona je rekla da je dole na plaži. Delovala je zbunjeno kad se vratila u našu sobu. Ispružio sam ruku da mi se pridruži u krevetu i počeo sam da je ljubim imali smo seks. No, ne osećam se dobro kao pre.

foto: Shutterstock

Nije htela da ga pogleda u oči i nije bila toliko zainteresovana za predigru. Činilo mu se da želi da se što brže završi, a kaže ni da fizički nije bilo tako dobro. Sledećeg dana razgovarao je sa svojom sestričnom i objasnio joj da se ne slažu dobro. Ona je rekla da je to sigurno jer je nedavno rodila, ali on smatra da nije to jer je to bilo pre četiri godine - zaključio je.

- Seks, uključujući i vanbračne odnose, neće prominiti anatomiju žene pa čak i ako vas žena vara, vođenje ljubavi bi i dalje trebalo biti isto. Sumnjičavi ste prema svojoj ženi, pa u svakoj interakciji s njom nešto vidite. Objasnite da vas zabrinjava njena tajnovitost oko telefona i promjena prioriteta. Takođe joj se možete pojeriti da biste hteli ponovno da se zbližite i fizički i emocionalno. Možda ćete moći popraviti odnose - odgovorila mu je Deidre.

(Kurir.rs)

