MOJ DEDA NAM JE UPAO U SOBU USRED AKCIJE I URADIO OVO: Srpkinje otkrile NAJVEĆE BLAMOVE tokom seksa! Zemljo, progutaj me!

Seks je večito nepresušna tema. O njemu se priča, sanja, razmišlja... Gotovo da ne postoji osoba koja nije imala bar jedno blamantno iskustvo tokom intimnog odnosa.

Govorimo o trenucima u kojima biste najviše voleli da se zemlja otvori i proguta vas, ali to je nemoguće, pa tako ostajete da se "krčkate" u svom blamu, a da stvar bude još gora, uglavnom ste goli.

Prijatelji umeju da vas uteše i da kažu da će sve da se zaboravi, ali vi nećete zaboraviti. Ove devojke iz Srbije prosto ne mogu da zaborave svoje lične priče o blamovima u seksu, bar tako tvrdi 28-godišnja Nina.

„Uh, pripadne mi muka kad se setim. Bio je moj 17. rođendan i gosti su već otišli, a ja i tadašnji dečko smo legli na krevet u mojoj dnevnoj sobi i krenuli da se mazimo, počeo je da me skida i pošto smo oboje bili nevini nespretno smo se bacili na posao. U jednom trenutku, ja sam bila skroz gola i na leđima, a on je isto skroz go pokušavao da mi ga stavi i samo su se odjednom otvorila vrata dnevne sobe i moj deda je provirio pošto je on živeo u drugom delu kuće. Ja se samo sećam zvuka, pošto sam odmah prekrila glavu jastukom i pretvarala se da nisam tu, ne smem da zamislim kako je bilo dedi, ali on je ispao car, pogledao je psa i rekao ‘Ah, Marko tu si, tražim te po celom dvorištu’ i zatvorio vrata. Seks je bio završen odmah, dečko je pobegao kući, a ja dedu nisam narednih šest meseci mogla da pogledam u oči. Nikad to nismo spomenuli“, rekla je NIna za Zadovoljna.rs.

Jovana (31) je podelila priču od koje je, kako kaže, više nije sramota, ali u tom trenutku je htela da više nikad nema seks u životu.

„Sad kad se setim, bude mi smešno, jer u suštini nije ništa strašno, ali tad sam bila klinka i nisam znala. Dakle, navatala sam se sa nekim tipom u gradu, i pošto sam studirala u Beogradu i živela sama, rešila sam da ga povedem kući, on je bio par godina stariji i odmah smo krenuli u seks koji je zapravo bio baš dobar. Međutim, negde pred kraj, u vrhuncu zanosa, ja iz misionarske poze krećem da se pridižem da ga zagrlim i u tom trenutku počnem da prdim i ispuštam presmešne zvukove iz vagine. To je sigurno trajalo bar 30-40 sekundi, dok valjda sav vazduh iz mene nije izašao. Prebledela sam i počela histerično da se smejem. Dečko je bio u fazonu smešno mu je, ali mi je rekao da je to normalno i da se opustim. Od toga mi je bilo još gore jer kao on zna šta je normalno, a ja ne. Užas.“

Emilija (27) kaže da je avanturista i da je nikad nije bio blam da proba na raznim lokacijama, a sudeći po njenoj priči, izgleda da voli da živi i na ivici zakona.

„Ne znam koliko je blam, ha-ha, ja volim tom pričom i da se pohvalim, jer ko još može da kaže da su ga priveli zbog seksa. Dečko i ja smo bili na moru u Grčkoj, i vozili smo se po raznim plažama ceo dan i nešto u sumrak smo parkirali na nekom malo skrivenijem vidikovcu i kao ajmo ovde malo da se po'vatamo, u sredini radnje smo čuli kako nam neko kuca na prozor od vrata, kad ono policajac i kazna za seks na javnom mestu. Pošto smo bili turisti, zahtevao je od nas da dođemo u stanicu i da nas upiše. Baš je bio neki grozan tip, sećam se.“

Nevena (26) kaže da je uspela da se izblamira i pre samog čina, ali da su ona i dečko brzo zaboravili to i bili u vezi još nekoliko godina nakon toga.

„Tadašnji dečko mi je bio malo obdareniji nego inače i stvarno sam imala problem prilikom oralnog seksa. Jedno veče smo izašli i malo popili, vratili se u stan i ja sam se sagla, međutim pila sam neko vino odvratno i kako sam krenula da ga zadovoljavam tako mi je krenula nezaustavljiva pegla i nisam uspela na vreme da se sklonim tako da sam ispovraćala i njega, i sebe, i krevet. Baš je bilo užasno, ali smo bili pijani, pa nam je bilo strašno smešno i nije mnogo uticalo na ostatak večeri.“

Milica (25) je podelila priču u kojoj se, kako kaže, malo više opustila nego što je trebalo.

„To se zapravo desilo ovog leta, tako da je sveže i dalje. Bila sam na nekom volonterskom kampu u Italiji i tu je bio jedan sladak Rumun, sa kojim sam se muvala nekoliko dana. Jedno veče završimo mi zajedno u mom šatoru koji je bio nešto manji i krenemo u akciju, ali kad uđete u šator zaboravite da je to samo platnena prostirka i tripujete da ste u odvojenoj sobi i ja sam se tako zaboravila i dala sebi oduška da glasno uživam u seksu, nesvesna da me čuje još 50 ljudi čiji su šatori postavljeni okolo. Bilo je pomeranja, glasnih uzdaha i vikanja, a ukapirala sam da su me svi čuli tek sutra ujutru kada sam zavalila da me čudno gledaju, a neki i namiguju. Nisam izdržala do kraja kampa, pobegla sam kući.“

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

