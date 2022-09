SVAKA ŽENA PROVERENO NASEDA NA NJIH: Ovo je 10 NAJVEĆIH LAŽI koje vam muškarci redovno izgovaraju, a da niste ni SVESNE!

Stručnjaci bračnih savetovališta izdvojili su 10 najvećih nevinih laži koje svaki suprug izgovori barem jednom godišnje. Proverite da li ste ih već čuli:

1. Da, ta haljina je divna: Muž nikada neće reći svojoj ženi da joj haljina ne stoji dobro ili da u njoj izgleda debelo. Muškarci su dovoljno pametni da tu činjenicu zadrže za sebe.

2. Doći ću za deset minuta: Oženjen muškarac najviše pati od nedostatka slobodnog vremena. Ako je uspeo da “ukrade” malo vremena nakon posla za sebe, verovatno će vam reći da će doći “uskoro” ili za fantomskih “10 minuta”.

foto: Shutterstock

3. Pusti mene da rešim: Muškarci su poznati po velikom egu. Radije će reći da je nešto nepopravljivo nego da priznaju da nisu znali kako to da poprave.

4. To nije tvoj problem: Muškarci su poznati po tome da velike probleme drže za sebe. Koliko god se stvari menjaju i koliko god on možda bio napredan, muškarcu je duboko usađeno da mora da bude jak i sve probleme rešava sam. Stoga vam nijedan muškarac neće dobrovoljno reći svoj veliki problem, nego će to biti njegova tajna.

5. Zvao sam te, bila si zauzeta/ nedostupna: Kada muškarac zaboravi (zbog raznih obaveza) da vas nazove, nikada neće reći "Zaboravio sam!". Verovatno ćete čuti rečenicu poput: "Zvao sam te, bila si zauzeta ili nedostupna..." Istina je da te nije nazvao.

foto: Profimedia

6. Neću ako ti ne želiš: Ako vam baš i nije do intime u krevetu, a njemu jeste, sigurno ćete čuti neku od ovih rečenica. Ipak, budi sigurna da mu je teško i da bi mu bilo drago da se predomisliš.

7. Upravo sam gledao njenu haljinu: Primetili ste da gleda drugu ženu, a na vaš oštar pogled rekao je: "Ma šta, ima zanimljivu haljinu!" Ili “Gledao sam onaj auto koji je prošao pored nje.” Nema šanse da vam prizna da se okrenuo za drugom ženom.

foto: Profimedia

8. Moja bivša? Bila je okej...: Muškarac vam nikada neće otvoreno priznati kakav je bio u prethodnoj vezi. Nikad vam neće reći koliko je ljubavnica imao do sada i zašto je raskinuo pređašnju vezu. Radije će ćutati ili čak lagati.

9. Ja sam najbolji čovek na svetu: Čak i da nije i da je toga svestan, čovek nikada, baš nikada neće priznati da je neko bolji od njega. To vam takođe čini uslugu, jer - odabrali ste najboljeg, zar ne?

10. Nikada ne lažem: On će vam reći "Ja nikad ne lažem!" ili "Nikad te u životu ne bih prevario" i to su laži izrečene da vas smire. Prava istina je "nikad ne reci nikad".

