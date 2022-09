DA LI SE GREJETE NA KLIMU? Evo šta je potrebno da znate kada je koristite!

Grejna sezona još uvek nije počela, ali vreme je takvo da zahteva da se malo ugrejemo. Ovih dana to većina nas čini klimom, jer većina modela ima opciju ne samo da hladi, već i da greje. No, pogledajte, je li vam klima na takvoj poziciji da topao vazduh “udara” direktno u vas? Pogledajte OVDE zašto je to važno.

Pored toga što vas greje, znate li kako topao vazduh utiče ako duva direktno u vas?

Suši vam kožu , pa ona počinje da svrbi i peruta se, što može izazvati nervozu.

, pa ona počinje da svrbi i peruta se, što može izazvati nervozu. Suše vam se oči , pa to izaziva peckanje i takođe svrab.

, pa to izaziva peckanje i takođe svrab. Suši vam se i grebe vas grlo , zbog čega kašljete.

, zbog čega kašljete. Isušuje vam se kosa, pa postaje lako lomljiva i osetljiva.

Ali, šta da radite kada morate da se ugrejete, krila na klimi ne mogu više od toga da se okrenu, a prostorija je mala pa i ne možete da izbegnete duvanje direktno u vas? Sjajno bi bilo da imate usmerivač vazduha koji to stvarno uspešno rešava: i dalje vam je toplo, a ne "udara" u vas sve vreme topak vazduh.

foto: Promo

Usmerivač je zapravo jedna vrlo mudro osmišljena stvarčica: on se prikači na klimu i “okreće” vazduh tako da ne duva direktno u vas, a ipak vas topao vazduh sve vreme greje. On se ultra jednostavno montira, bukvalno za manje od minut i pogodan je za bilo koju klimu.

Ako vas interesuje gde da ga pronađete a da ne platite mnogo, pogledajte OVDE ili se detaljnije informišite na 011/6 888 999.

foto: Promo

Usmerivač ima opciju da bude duži ili kraći. Naime, osnova mu je dužine 50 cm, ali sa obe strane ima krilca koja mogu da se izvuku i da onda cela dužina bude 74 cm.

Odlično je ne samo za sobe, već i za kancelarije, naročito one manje.

Fiksira se izuzetno lako i veoma brzo.

