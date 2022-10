NACISTI JOJ ODVELI PRVU LJUBAV U LOGIR, A 69 GODINA KASNIJE DESILO SE ČUDO: Na unukinoj svadbi ugledala OVO u mladoženjinoj ruci!

Kada rešite da stanete na ludi kamen u ranim 20-im normalno je da se zapitate da li je to najracionalnija odluka koju možete da donesete. U tom periodu još uvek otkrivate sebe i sazrevate kao ličnosti, te je sasvim moguće da se nećete poklopiti sa svojim izabranikom kada oboje još malo ostarite i preživite probleme koje život donosi.

Jedna devojka, Suzi, koja je imala svega 20 godina na dan svog venčanja, planirala je da se uda za muškarca koga voli, Mičela, ali se uplašila dok je čekala da se sama ceremonija desi. Zabrinula se da li je možda premlada za takvu odgovornost kakvu brak donosi, s obzirom da se njena majka udala sa trideset, a njena majka kada je imala 25 godina.

U salu je tada ušla njena baka, a kada je čula brige svoje unuke rekla joj je da se ona prvi put udala sa 18 godina.

- Da, ja sam se za tvog dedu udala kada sam imala 25 godina, ali on mi nije bio prvi. Ja sam se udala za Federika kada sam imala 18 godina. Moj Fredi je bio divan, a onda su došli nacisti i odveli ga.

To veče kada su došli, on se toliko naljutio da je polomio viljušku kojom je jeo i za sebe je zadržao pola, a meni je dao drugu polovinu. Rekao je da je to za sreću. I bio je u pravu. Imala sam srećan i ispunjen život, a sada je dajem tebi, da i tebe prati sreća - ispričala je baka svoju priču, ali nije ni sanjala da će se desiti obrt kakav niko nije očekivao.

Unuka je bila ganuta pričom svoje brake Rouz, a kada se slikala sa svojim suprugom, on ju je pitao šta to drži u ruci. Mlada mu je objasnila da je to amajlija koju je njena baka čuvala ceo život, na šta je mladoženja pokazao supruzi amajliju koju je njemu dao njegov deka, drugu polovinu viljuške.

Baka Rouz je u tom trenutku videla mladoženjinog deku, to je bila njena ljubav iz mladosti Fredi. Od šoka joj je ispala čaša i jedva je izustila:

- Fredi?

Fredi je uhvatio za ruke i pomogao joj da sedne izgovorivši samo ime žene koju nikada nije zaboravio:

- Rouz.

Svi su se okupili oko para koji se tresao od šoka, dok su im suze radosnice silazile niz lice, osim mladog bračnog para koji je spojio delove viljuške u celinz nakon 69 godina.

(Kurir.rs)

