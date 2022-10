PAMETNO RENOVIRANJE: Kako da uvećate vrednost stana pre prodaje

Ulaganjem od, na primer, 100 ili 200 evra po kvadratu prodajnu cenu nekretnine možemo da podignemo za 500 ili čak 1000 evra po metru kvadratnom, kaže arhitekta i dizajner enterijera doc. dr Monika Štiklica

Svima je poznato da se odluka o kupovini stambenog prostora smatra jednom od najvažnijih u životu. Međutim, u ovom trenutku taj proces je veoma otežan, uzimajući u obzir globalnu krizu koja je zahvatila čitav svet, zbog čega su cene na tržistu nekretnina podivljale, pa je novac koji je potreban za stanove i poslovne prostore svakim danom sve veći.

Uprkos tome, ukupan iznos novčanih transakcija na tržištu nekretnina u Srbiji za prvi kvartal 2022. godine povećan je za čak 22,2% u odnosu na prethodnu godinu. Po mišljenju mnogih, cene nekretnina u Srbiji su trenutno nerealne, ali to nije razlog da se ne upustite u promenu svog stambenog prostora i ovu situaciju probate da okrenete u svoju korist.

Mnogi do novog stana dolaze prodajom starog, a u tom procesu je ključna cena koju možete da dobijete. Na koji način možete da povećate vrednost nekretnine koju posedujete i njenom prodajom obezbedite sebi viši standard života, otkriva nam arhitekta i dizajner enterijera doc.dr Monika Štiklica.

foto: Privatna Arhiva, Monika Štiklica

Da li se isplati renovirati stan pre prodaje? Kako to utiče na cenu?

Renoviranje stana pre prodaje može biti veoma isplativo i pomoći u postizanju bolje cene, ali i pomoći da se nekretnina mnogo brže proda. Naime, ako u ključne elemente uložimo odgovarajuću sumu, koju ovom prilikom gledamo kao investiciju, tu investiciju možemo mnogostruko uvećati u veoma kratkom roku.

Koliko je to u novcu konkretno?

Ako posmatramo samu činjenicu da veoma lako možemo ulaganjem od, na primer, 100 ili 200 evra po kvadratu prostora, da podignemo prodajnu cenu nekretnine za 500 ili čak 1000 evra po metru kvadratnom, nepogrešivo dolazimo do zaključka da smo doneli dobru odluku da u prodaju stana najpre investiramo. Naravno, moramo voditi računa da prethodno dobro sagledamo koji su to elementi u koje se isplati uložiti i šta je ono što se mora promeniti.

U koji deo stana, iz Vašeg iskustva, treba uložiti najviše novca?

S obzirom na činjenicu da iza sebe imam više od 150 izvedenih objekata enterijera različte namene, slobodno mogu da tvrdim da je za uspešnost jednog projekta veoma važno imati dobro određenu dizajn strategiju, što i mojim studentima veoma često govorim. Moramo znati za koga projektujemo, pre nego ustanovimo šta projektujemo. Dakle, prvo treba istražiti da li funkcionalno stan ima ono što je potrebno u poređenju sa drugim stanovima na tržistu te kategorije. Možda će biti potrebno da se, na primer, poveća broj kupatila u odnosu na broj spavaćih soba, ili, s obzirom da je u današnje vreme veoma traženo, napravi otvoreni plan dnevne zone, možda poruše neki zidovi koji vizuelno smanjuju prostor.

foto: Privatna Arhiva

Šta je još važno prilikom renoviranja?

Važno je i da stan bude energetski efikasan, da se zameni spoljna stolarija, da se unapredi sistem grejanja i hlađenja, ukoliko za tim ima potrebe. Kupac voli da uđe u uređen stan, sa uređenim kupatilima, jer se plaši da bi mu renoviranje oduzelo previše i vremena i sredstava. Danas na tržištu postoji veoma veliki izbor i keramike i sanitarija koje su pristupačne, pa ne treba imati strah od takve investicije, naročito ukoliko imate tim ljudi koji vas prati i u projektovanju i u izvođenju radova.

Koliko je bitan dizajn u celom tom procesu?

Zapanjujuće je to da se sa malo detalja i pametnim dizajnom može potpuno preoblikovati prostor, do te mere da možda na kraju procesa odlučimo i da zadržimo stan, što se više puta dešavalo u praksi. Dobrim odabirom boja, akcentnim detaljima ističemo vrline, a nekad i prikrivamo nedostatke i dobijamo potpuno drugačiju atmosferu. Najvažniji je prvi utisak potencijalnog kupca, stoga treba pronaći šta je ono što je dodatna vrednost prostora i to istaknuti na najbolji način. Ukoliko nemate sredstava i vremena za veća renoviranja, i manje intervencije poput sitnih popravki, krečenja i dekorativnog unapređenja prostora mogu napraviti zadovoljavajuć rezultat pri prodaji.

