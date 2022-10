AKO ŽENA OVO RADI U KREVETU, TO JE ALARM ZA UZBUNU: Ovo može biti VELIKI PROBLEM u vezi, a evo šta da uradite da to sprečite!

Glumljenje orgazma isprva se može činiti bezopasnim, ali nedostatak komunikacije šteti seksualnom životu, a ne baš idealan seksualni život kvari mnoge veze.

Zašto glumiti orgazam?

Istraživanje iz 2019. pokazalo je da je više od polovine žena barem jednom odglumilo orgazam. Nije tajna da društvo nije uvek cenilo zadovoljstvo žena, ali pitanje je zašto one imaju potrebu da se pretvaraju umesto da budu iskrene o svom seksualnom iskustvu.

Navedena studija pokazala je da je 59 odsto žena glumilo orgazme, a 55 odsto je reklo da su želele da razgovaraju o seksu sa svojim partnerom, ali su odlučile da to neće učiniti.

foto: Profimedia

Evo nekoliko uobičajenih razloga zašto:

Čak 42 odsto je reklo da ne želi da povredi partnerova osećanja, 40 odsto je reklo da im nije bilo prijatno da ulaze u detalje, a 38 odsto njih bilo je posramljeno.

Takođe, mnogi su priznali da je nepostizanje orgazma dovelo do razgovora koji nisu bili baš najprijatniji.

Partneri ponekad stavljaju svoj ego na kocku povezujući ga sa ženskim seksualnim zadovoljstvom. Žene su toga svesne, pa često glume kako ne bi partneru povredile osećanja. U drugim slučajevima, partnerima je jednostavno svejedno hoće li dame postići orgazam ili ne razmišljaju uopšte o tome, pa je iste lakše odglumiti jer neće poslušati sugestije.

Možda je najviše frustrirajući razlog to što partneri jednostavno ne razumeju ženske orgazme. Ženi nije ništa teže da postigne orgazam nego muškarcu, ali obično je potrebno više od vaginalnog odnosa.

foto: Profimedia

Takođe ne postoje dve iste žene.

Ponekad se jednostavno čini lakšim odglumiti nego pokušati drugoj osobi objasniti svoja jedinstvena seksualna osećanja.

Zašto morate da prestanete da glumite orgazme?

Glumljenje orgazama je klizav teren koji nikada ne dovodi do pozitivnog ishoda. Čak ni u ljubavnim vezama za jednu noć, nikome ne pomaže da glumi orgazam.

Zašto?

1. Posvećeni ste "lošem" seksu. Pretvaranjem da ste doživeli orgazam postižete da partner bude seksualno nekompatibilan s vama, jer ako se ponašate kao da ste zadovoljni s onim što rade, zašto bi se oni promenili...

foto: Profimedia

2. Partnera povezujete sa seksualnim nezadovoljstvom. Možda ne mislite da je to trenutno važno, ali iskustva tonu u podsvest. Kako partnera budete povezivali s nezadovoljstvom, sve ćete se više distancirati, a u seksu će vam biti još teže da uživate. Još gore, može odvojiti um od osećanja, otežavajući postizanje orgazma generalno.

3. To je oblik laganja. Možda se čini bezazlenim, ali zapitajte se zašto se ne poverite svom partneru, zašto vam ne odgovara razgovor o tome, a osim toga, partner možda već zna da glumite orgazme i prigušuje svoje nezadovoljstvo.

4. Biće teško promeniti stvari u budućnosti. Kao i iz svake laži, teško je izvući se iz nje. Jednom kada odlučite da ih zamolite da promene svoje seksualno ponašanje, počeće da se pitaju jesu li vas zadovoljavali do tog trenutka.

foto: Profimedia

5. Svaki put stvara očekivanje orgazma, što nije uvek realno. Moramo da normalizujemo činjenicu da, bez obzira na pol, neće svi svaki put postići orgazam tokom seksa. To može zbog teskobe, stresa, bolesti, lekova ili bilo kojih drugih razloga koji sprečavaju orgazam. Ponekad je to normalno i ne bi to trebalo da tretiramo kao seksualni neuspeh ni s jedne strane.

6. To može da signalizira veći problem u vezi. Ako se ne osećate sigurno izražavajući nelagodu ili nezadovoljstvo tokom seksa, onda veza nije zdrava i trebalo bi da izađete iz nje. Čak i ako verujete da će to dovesti do svađe, odbrambenog stava ili verbalnog zlostavljanja, bežite.

Seks nije "samo seks".

To je intimni deo veze koji ima jednaku težinu kao i bilo koji drugi deo. Ako seksualni život nije zdrav, onda ni veza nije zdrava. Pre nego što krenete na popravljanje seksualnog života, važno je osigurati da imate partnera koji je otvoren za komunikaciju i brine o vašem zadovoljstvu i dobrobiti.

foto: Profimedia

Kad počnemo da razgovaramo o tome, pretpostavka je da je partneru stalo do vas, da vas tretira kao ravnopravnog i da je voljan da sluša i komunicira.

Kako razgovarati o problemu?

Ako ste duboko u igri laži, može vam se činiti gotovo nemogućim da se zaustavite.

Najbolji način da vratite autentičnost u seksualni život jeste isprobati rešenje koje je proporcionalno problemu. To znači vratiti pošteni seks u istoj meri u kojoj ste ga pustili. Pokušajte da ne iznenadite partnera ovom informacijom tokom seksa, radije im dajte do znanja da želite da razgovarate o tome i odvojite vreme za to.

Verovatno će to biti neprijatan razgovor, ali barem će biti iskren. Objasnite šta vam se sviđa u seksu s njima, a šta ne i šta biste dodali.

foto: Profimedia

Pitajte ih i šta misle o seksu. Uživaju li u tome, žele li da isprobaju različite stvari...

Ako glumite dugo vremena, pokušajte postupno da menjate ton svog seksualnog života. Dajte partneru do znanja da želite više da komunicirate. Nemojte se bojati da zastanete tokom seksa i promenite poze, zamolite ga da nešto učini ili koristite igračke.

Šta treba promeniti?

Možda niste sigurni kako zajedno da postignete orgazam i treba malo da istražite, što je takođe odlična taktika ako osećate da je partner nezadovoljan. Na kraju krajeva, vi i partner ćete se osećati bolje kada oboje volite isto.

Takođe je važno postaviti očekivanja. Mnogi od nas ne dožive orgazam unutrašnjom stimulacijom, ali naši partneri to ne mogu da znaju ako im mi to ne kažemo.

foto: Profimedia

Postoje i trenuci kada jedno od vas dvoje neće moći da doživi orgazam, ali ipak želi da ima seks. U redu je to reći svom partneru.

Međutim, ako retko ili nikada ne možete da postignete orgazam, to može da bude pokazatelj većeg problema i možda ćete morati da razgovarate s lekarom ili eksperimentišete s drugim oblicima stimulacije.

Imate pravo na vrhunac. Iako je ponekad lakše odglumiti orgazam, time ne činite uslugu ni sebi ni partneru. Imate jednako pravo na seksualno zadovoljstvo kao i partner, a oni zaslužuju poštenu priliku da vam udovolje.

Glumimo orgazme kako bismo druge usrećili jer nam društvo govori da je njihova sreća važnija od naše, ali nije. Nikada nije kasno početi otvoreno i iskreno razgovarati o seksu, a nikad nije loše pokušati, prenosi MBG.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

