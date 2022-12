LEZBEJKE SAVETOVALE ŽENAMA KAKO DA VIŠE UŽIVAJU U S*KSU! Otkrile gde u krevetu najčešće PRAVIMO GREŠKE: Ovo najviše prija!

Istraživanje objavljeno u "The Journal of Sexual Medicine" pokazalo je da lezbejke doživljavaju orgazam mnogo češće od heteroseksualnih ili biseksualnih žena. Druga studija objavljena u Archives of Sexual Behavior otkrila je da žene vode ljubav sa muškarcima u proseku 15 puta mesečno, dok lezbejke to rade deset puta. Ali uprkos tome što imaju manje intimnih veza, žene koje vole žene češće uživaju u orgazmima.

Neke od njih su heteroseksualnim ženama podelili savete kako da više uživaju u seksu i češće dođu do vrhunca. Sve imaju između 20 i 30 godina, a neke su odlučili da ostanu anonimne. Njihovih 9 najboljih saveta za bolji seks - za žene.

Nemojte biti pod pritiskom da doživite orgazam

- Iako možda zvuči kontradiktorno, ako želite da doživite orgazam, prestanite da opsesivno razmišljate o tome, opustite se. Pitanje 'Koliko će mi trebati da doživim orgazam?' vrlo lako mi pada na pamet, ali onda sam fokusirana samo na cilj, krajnje tačke i to kvari raspoloženje. Naučila sam da je seks mnogo više od orgazma. Tu se radi u procesu seksa, putovanja do zadovoljstva. Kada se fokusirate na uživanje, zadovoljstvo svakog trenutka i dodira, a ne na postizanje cilja, bićete mnogo opušteniji i povezaniji sa partnerom - objasnila je Rejčel Tarner.

Fokusirajte se na grudi

Isprobajte seksualne položaje koji imaju za cilj, između ostalog, stimulaciju bradavica, jedne od glavnih erogenih zona kod žena.

- Volim igru bradavica tokom predigre i tokom seksa. To je ono što mi treba da postignem orgazam, pa sam naučila da je tražim. I ne ustručavajte se da date savete partnerima kako da ih dodiruju i igraju se sa njima, od grickanja do dodirivanja - rekla je 26-godišnjakinja, koja je ostala anonimna.

Oslonite se na klitoris

- Stimulacija klitorisa je prava stvar za mene. Ne mogu da postignem orgazam samo penetracijom, pa kada želim da doživim vrhunac, ja stimulišem tu tačku sama ili to radi moja partnerka ili seks igračka umesto nas. Znam da zamolim svoju partnerku da mi dodirne klitoris usnama ili rukom, u zavisnosti od pritiska koji želim - rekla je 30-godišnjakinja.

Smejte se neprijatnim trenucima

Seks ne izgleda uvek savršeno kao u filmovima, ima uspona i padova, nespretnosti...

- Moj pogled na seks se potpuno promenio kada mi je neko rekao 'Ako se ne nasmeješ bar jednom tokom vođenja ljubavi, onda je ono što radiš pogrešno'. U redu je što je seks često čudan, nezgodan i pomalo sramotan - kaže Kelsi Park Smit.

- Seks ne ide uvek glatko, ruke se umaraju, tela ispuštaju razne zvuke, čaršavi smetaju... Zaista verujem da ne postoji najseksipilniji način da skinete farmerke. Ali učenje da se smejem u svim tim trenucima pomoglo mi je da skinem pritisak sa pokušaja da stvorim savršeno seksualno iskustvo - dodala je ona.

Razgovarajte o svojim željama

Recite svom partneru šta vam odgovara, a šta nije. Reci mu šta ti treba više. Uverite se da vaš partner zna kako da lakše dostigne orgazam.

- Nema ništa loše u komunikaciji pre, tokom i posle seksa. Poznajete sebe i svoje telo bolje od bilo koga u poslednje vreme. Ako ono što vaš partner radi nije za vas, recite mu to. Nema potrebe da verujete da morate da budete srećne sa svime što radi za vas ili da se pretvarate da ste srećni ako ga nema, samo da ne povredite njegova osećanja, to nema smisla. Budite slobodni i iskreni u komunikaciji - rekao je Park Smit, a prenosi "Health".

Fokusirajte se na svog partnera

- Bez obzira da li je u pitanju veza za jednu noć ili vođenje ljubavi sa dugogodišnjim partnerom, lako je prepustiti se osećanju seksa i zaboraviti na svog partnera. Budite tamo sa svojim partnerom. Ponekad izgovorite njegovo ime i pogledajte ga u oči. Uživajte ne samo u seksu, već i u osobi pored vas. Fokusirajte se na njegovo disanje koje ga više uzbuđuje, način na koji vas dodiruje i ljubi... Tako biste mogli da dostignete vrhunac pre nego što razmislite, pre nego što ste mislili samo na sebe i svoje zadovoljstvo - savetuje 27-godišnjakinja .

Nagazi kočnicu

Većina ljudi misli o uvodu kao predjelo nakon kojeg sledi glavno jelo.

- Ne zaboravite da uživate u procesu vođenja ljubavi i putu do orgazma vašeg partnera. Ne zaboravite da nagazite na kočnicu i usporite, opustite se uz njegovo telo. Postoji vreme da se to uradi brzo, ali i vreme kada mu dozvolite da uživa u vašem telu - kaže Karli Bakli.

Eksperimentišite sa igračkama

I sa onima koje ne moraju nužno da liče na penis, jer nisu jedina mogućnost na putu ka zadovoljstvu. - Volim da koristim seks igračke da bih se uzbudio. Ali partner takođe mora biti otvoren za tu opciju, i to može postati odličan način da se poveća zadovoljstvo za obe strane. Ako partner ne želi određenu vrstu igračke, probajte drugu, izbor je veliki – rekla je 32-godišnjakinja.

Pričajte bezobrazno

- Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Nije bitno da li ste hiljadu puta spavali zajedno ili je ovo prvi put. Pričaj. Neka vaš partner zna šta želite, a šta ne. Slobodno mu recite šta da radi, bilo da liže, dodiruje, prodira, igra toplo-hladno, bilo šta - savetuje Hana Botni. - Ne samo da je seksi sve to čuti, već će i vama i vašem partneru pomoći da znate šta želite. Osim toga, osećaćete se seksi. Ovo su moji favoriti: 'Hoću da te okusim, želim da imam seks, želim da te dodirnem baš tu' - dodala je ona.

