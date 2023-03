LEPOJ SRPKINJI SU REKLI DA NEĆE IMATI DECU Nataši se dogodilo čudo u 39. godini: Rekla sam - to mi ne treba, i uradila TEST

Nataša je rođenja u Brčkom. Kada je imala 12 godina, sa porodicom se, bežeći od građanskog rata, preselila u Beograd. Njen debi u svetu manekenstva desio se 1996. na takmičenju "Elite Model Look" u Beogradu, na kojem je pobedila i pobedom stekla pravo da našu zemlju predstavlja na svetskom izboru, iste godine u Nici. Ušla je u top 15.

I ubrzo je usledio njen vrtoglavi uspeh. Pre 18 godina je potpisala ugovor sa agencijom "NEXT Model Management". Usledio je put u evropske prestonice mode, Milano i Pariz i učešće na revijama prestižnih modnih kuća. Prva modna kampanja koju je radila bila je kampanja za "Šanel" koju je kreirao Karl Lagerfeld.

Pojavljivanja na stranama italijanskog i britanskog "Voga", ugovor sa Kelvinom Klajnom, saradanja sa "Gučijem", Stelom Makartni, Iv Sen Loranom, Kristijanom Diorom, Kristijanom Lakroom obeležili su Natašinu karijeru.

foto: Profimedia

Svetska modna zvezda Beograd ne zaboravlja, a kada se vrati u Srbiju, čekaju je naslovne strane i revije. Pojavi se na njima i za tren sve ostale manekenke baci u drugi plan. Od manekenstva ne odustaje. Brendovi, modni magazini i to veoma uticajni žele je za zaštitino lice. Njen modni potencijal je neuništiv.

Ljubav sa Beograđaninom

"Čim sam ugledala Miljana, znala sam da je on onaj pravi, onaj koga sam nesvesno tražila sve vreme do tada. Celo to veče šetali smo plažom, pričali, smejali se i divili prirodnoj lepoti koja nas je okruživala. Posle godina provedenih na modnim pistama i na snimanjima trebalo mi je nešto jako, nešto što će me držati čvrsto na zemlji. Miljan je učinio da baš to osetim", ispričala je Nataša 2019. za Gloriju o svojoj vezi sa Beograđaninom, instruktorom snoubordinga sa Kopaonika i učiteljem kajtsurfinga sa Ade Bojane.

Nataša je svog emotivnog partnera upoznala slučajno na Adi Bojani, a on je rekao da su se prepoznali na prvi pogled. Njihovu vezu nije poremetila ni daljina jer je ona zbog posla morala da se vrati u Njujork.

Iz njihove ogromne ljubavi rodila se želja da postanu roditelji. Lekari su čuvenoj manekenki rekli da neće moći da ima decu.

"Rekao sam Nataši: “Okej, možda ne možemo da dobijemo naše dete, ali imamo jedno drugo i to ne smemo da izgubimo. Radićemo druge stvari kao što to rade ljudi svuda u svetu", izjavio je Miljan za Gloriju.

Natašu lekarske prognoze nisu osujetile:

"Znala sam da moram da usporim, da manje radim i putujem. Trabalo je da se opustim. Odrekla sam se kafe, slatkiša i svega što me je ubrzavalo. Čak i cigareta. Razmišljala sam, Nataši koja je sa 12 godina izgubila detinjstvo cigareta je bila potrebna zbog buntovništva, ali ovoj Nataši više ne treba. Otišla sam mesec dana na Havaje, završila školu za učitelja joge. Posle 200 sati joge uradila sam test za trudnoću. I nismo očekivali čudo".

Njihova ćerka Gora rodila se u novembru 2018. godine.

foto: Marina Lopičić

Ćerka Gora

"Biti mama je poseban osećaj. Verujem da je tako i u 23. godini, mada sam ja Goru dobila mnogo kasnije. Bojala sam se da je moje telo suviše istrošeno od posla, da neću moći da se igram sa njom, ali kad sam sa kćerkom, izgubim osećaj za godine", poručila je slavna Srpkinja koja je otkrila divnu priču iza imena malene Gore:

"Moja mama je bila divan roditelj. Ona je na krštenju dobila ime Gorice, njoj se nije dopadalo, pa ga je kasnije promenila u Nada. Ali ja sam joj davno, još pre devet godina, rekla da ću, ako je ikada dobijem, ćerku nazvati Gora. I jesam, a od kada sam se ostvarila kao mama, najbliža sam svojoj majci. Stvorio se taj za mene toliko željeni krug: majka, Gora i ja, pa tetke i sve druge divne žene iz moje porodice".

Nataša Vojnović se i dalje bavi manekenstvom. Sarađuje sa inostranim, ali i domaćim modnim brendovima. Prelepa, kao uvek.

Kurir.rs/Zena blic