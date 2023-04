KOLIKO JAJA DECA MOGU DA POJEDU SVAKOG DANA? Zdrava su i treba da i klinci treba da ih konzumiraju, ali preterivanje nije dobro!

Najnovije preporuke kažu da nije potrebno čekati do prvog rođendana za uvođenje jaja u ishranu, ali svakako ne treba previše žuriti. Ukoliko vaš mališan ide u susret prvom rođendanu, možda je pravo vreme da beba u periodu Uskrsa prvi put proba ovu veoma zdravu namirnicu – kaže dijetetičar i nutricionista Jovana Srejić Ferluga.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Jaje je namirnica bogatog nutritivnog sastava. Odličan je izvor proteina, i sadrži pregršt vitamina i minerala. Idealno je jesti ga za doručak, a uz još neke sastojke postaje super-obrok. Međutim, verovatno se pitate, a naročito tokom uskršnjih praznika, da li postoji ograničenje koliko jaja treba davati deci tokom dana. Verovatno brinete i o sadržaju holesterola u ovoj namirnici. Stručnjaci poručuju da sve dok dete ne koristi namirnice sa holesterolom i zasićenim mastima iz drugih izvora proteina i jede raznovrsnu hranu svaki dan, može svakog dana da jede jaja, naravno ako želi! Kada se ova namirnica uvodi u bebinu ishranu, koliko se komada preporučuje u zavisnosto od uzrasta deteta i gde bi trebalo da se čuvaju kada ih skuvamo, pitali smo Jovanu Srejić Ferlugu, dijetetičara-nutricionistu.

Evo zašto je važno jaja uvoditi postepeno u bebinu ishranu.

- Kad počnete bebi da dajete žumance, važno je ispoštovati šemu. Prva tri dana se daje po osmina, pa se napravi par dana pauze, pa tri dana četvrtina, pa pauza, pa tri dana polovina, pa pauza i na kraju tri dana celo žumance. Svih dana kada bebi dajemo žumance, pratimo da li postoji alergijska reakcija (osip po koži i/ili sluzokoži, proliv, povraćanje, crvenilo, otežano disanje). Naravno, ukoliko se primeti bilo kakva alergijska reakcija, odmah se prestaje sa davanjem žumanca. Kada beba počne da konzumira celo žumance, odmah možete dati i belance – kaže za portal eKlinika Jovana Srejić Ferluga, dijetetičar-nutricionista.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Jaja su veoma zdrava i često se preporučuje da se jedu svakog dana, ali i sa njima je moguće preterati, a posebno je važno obratiti pažnju na količinu jaja koju deca unose u sebe.

- Jaje spada u veoma zdravu namirnicu. Evo i razloga zašto: ono je izvor kompletnih proteina, tj. sadrži sve esencijalne aminokiseline; sadrži snažne antioksidanse lutein i zeaksantin; takođe su izvor holina, omega 3 masnoća, vitamina D, vitamina B12, folne kiseline. Međutim, veoma je važno napomenuti da deci NE TREBA davati živa jaja ili ona koja nisu u potpunosti termički obrađena (rovita) - upozorava Jovana Ferluga i ističe:

- Nema konkretnih preporuka o tačnom broju jaja, ali se većina stručnjaka slaže da mala deca mogu konzumirati svakog dana po jedno jaje. To znači da dete može pojesti i 2 jaja dnevno, ali onda 3 puta nedeljno. Ono što postoji jesu preporuke koliko porcija iz grupe proteina dete može da pojede svaki dan u odnosu na uzrast. Detetu od 2 do 3 godine potrebne su 2 porcije proteina na dan. Za dete od 4 do 8 godina potrebne su 4 porcije proteina. U uzrastu od 9 do 13 godina potrebno je 5 porcija proteina na dan. Dečaci od 14 do 18 godina treba da unesu 6,5 porcija proteina na dan, dok devojčicama istog uzrasta treba 5 porcija.

(Kurir.rs/eKlinika)

