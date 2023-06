IMAM 38 GODINA I SAMA SAM ZBOG PROBLEMA KOJI IMAJU MNOGE ŽENE: Iz ovog razloga joj NIJEDNA VEZA ne uspeva, ali ima SAVET za sve

Spisateljica Džejna Hoking (38) iz Sidneja u Australiji već 12 godina piše o svojim ljubavnim vezama. Izlazila je sa starijim, mlađim muškarcima, "dobrim momcima" i ženskarošima, a u svom poslednjem članku za Daily Mail otkrila je da je trenutno solo i iznela teoriju zašto.

Veruje da neprestano lovi "energiju nove veze" (eng. new relationship energy - NRE) i kaže da se s tim problemom bore mnoge žene. Naime, nakon nekoliko meseci zabavljanja s nekim, Džejna primeti da ona početna iskra nestaje i polako gubi interesovanje. "U prevodu, to je ona želja i strast na početku veze od koje vam klecaju kolena", objasnila je.

"To je nalet uzbuđenja koji dobijete kad prvi put neko počne da vam šalje poruke. To je prvih nekoliko čarobnih sastanaka. To je sjaj u očima kada konačno spavate zajedno. To su leptirići u stomaku. Uzbudljivo je, novo i misteriozno", dodala je Džejna i navela da je NRE ipak okrutna stvar.

Zbog svog problema zatražila je pomoć terapeuta

"Nažalost, čim veza počne da bude prijatna, moje interesovanje opada." Kaže da joj se to nedavno dogodilo dok se zabavljala s jednim poslovnim čovekom. Tvrdi da je, osim što joj je bio privlačan fizički, on bio i emocionalno inteligentan i ljubazan.

Međutim, nakon što je par proveo nekoliko meseci u vezi, spisateljica priznaje da je počela da ga gura od sebe. Objasnila je da je žudela za uzbuđenjima nove veze, što je na kraju dovelo do prekida njihove veze.

Džejna tvrdi da želi da izbegne da joj se to događa s budućim muškarcima jer je sada spremna da se skrasi u kasnim 30-im. Zatražila je pomoć terapeuta da joj pomogne da prevlada jurnjavu za energijom nove veze i podelila savete koje je otkrila kako bi pomogla svima kojima se ovo dešava.

Ljudima je preporučila da se trude da stvore uzbuđenje u vezama i planiraju zabavne aktivnosti kako bi održavali iskru. Dodala je kako svako treba da ostane prizemljen i uživa u vremenu za sebe. "Nemojte previše da razmišljate i nemojte da trčite ni za kim", zaključila je Hoking.

