NA SOPSTVENOM VENČANJU SAM UPOZNALA ČOVEKA SVOG ŽIVOTA: Udala sam se za drugog muškarca, a onda mi je život priredio ŠOK OBRT

Keri Svinton nije mogla ni da zamisli kako će joj se život odvijati kada se u junu 2011. udala za sada već bivšeg supruga. Tokom slavlja, na koje je bilo pozvano 110 zvanica, upoznala je svog dugogodišnjeg prijatelja Marka Tejlora. U to vreme to nije znala, ali on će postati njen verenik i još jednom igrom sudbine, ona će mu na kraju spasiti život. Brak 46-godišnjakinje na kraju se raspao, a u januaru 2015. podnela je zahtev za razvod, prenosi The Mirror.

Keri, koja s bivšim mužem ima 10-godišnju ćerku, izlazila je na sastanke i imala kratkotrajne veze, ali je na kraju odlučila da želi da ostane sama. Međutim, sve se promenilo kada je četiri godine kasnije tražila lokalnog "čoveka s kombijem" da joj preseli klavir, kada je na Fejsbuku slučajno naišla na Markov profil. Keri je zaposlila 52-godišnjeg Marka nakon čega su počeli da razgovaraju i upoznaju se.

"Lepo smo se družili. Poznajem ga već 15 godina. Razgovarali smo o vezama i on je spomenuo da se viđa s nekim. Lepo smo popričali i to je to. Uvek mi se sviđao, ali nikad nisam mislila da je slobodan". Nedelju dana kasnije čavrljali su skoro svaki dan, a on se iznenada pojavio sa buketom cveća na njenim vratima. Keri je rekla: "Cveće je bilo predivno. Pozvao me na sastanak i proveli smo divan dan zajedno. Odmah sam mogla da kažem da ću se zaljubiti u njega".

Ostalo je istorija, a par se uselio zajedno u novembru 2020.

"Bio je divan. Tako je smešno videti nas zajedno na starim slikama. Ne mogu da verujem da je on na mojim slikama s venčanja". Ali, stvari su se dramatično okrenule kada su Marku u decembru 2021. otkazali bubrezi zbog genetskog poremećaja koji se zove policistična bolest bubrega. Mark je krenuo na dijalizu kako bi pročistio bubrege, ali je 26. decembra 2021. hitno prebačen u bolnicu, nakon što je neprestano krvario iz nosa, a Keri se zabrinula.

Keri je na kraju spasila Markov život, nakon što joj je tim u bolnici u Birmingemu rekao da je savršena za doniranje bubrega. "Šanse su bile tako male. Ne mogu da verujem da sam ja bila njegov savršen donor", dodala je, "Bili smo tako emotivni. Nakon što su mu oba roditelja preminula zbog ovog stanja, to mu je bilo veliko olakšanje. Nikad nisam mislila da će muškarac kog sam upoznala na venčanju biti moj savršen par. Mislila sam da je drag, ali nikad nisam mogla da zamislim da će završiti kao ljubav mog života s jednim od mojih organa. Nikad nisam mislila da ću ikada donirati bubreg. To je vrlo nadrealno".

Srećom, operacija je bila uspešna i njih dvoje su se oporavili kod kuće pre nego što su se šest meseci kasnije vratili na posao. Mark je rekao: "Dugujem joj ceo svet. Ona mi je dala još jednu priliku za život", a Keri je dodala: "Osećam da bi ovo trebalo da uradi više ljudi. To jedva da je uticalo na moju radnu sposobnost. Imao je moje srce, a sada ima moj bubreg". Zaljubljeni par sada je veren i planiraju da se venčaju sledeće godine.

(Kurir.rs/ Vecernji.hr/ Mirror)

Bonus video:

03:31 MOJA NAJVEĆA LJUBAV SE ZAVRŠILA TRAGIČNO Jovana Jeremić o čoveku svog života: Nisam ga htela, a onda je URADIO NEŠTO NEVEROVATNO